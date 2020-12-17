Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ne kadar? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları!
Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı birçok insan tarafından merak ediliyor. Son dönemde koronavirüs test fiyatları sıklıkla gündem olmaktadır. Peki Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları! İşte koronavirüs testinin yapılış şekli ve PCR test fiyatları hakkında bilgiler!
Koronavirüs ya da Covid-19 test ücreti herkes tarafından araştırılıyor. Birçok insan özel ya da devlet hastanelerinde koronavirüs aşısının nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi ile PCR testi ve Antikor (kan) testi yaptıranların sayısı da artıyor. İşte, koronavirüs testi nerede ve nasıl yapılır?İşte koronavirüs testi hakkında bilgiler!
COVİD-19 TEST ÜCRETİ NE KADAR?
Covid-19 test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.
KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak il il koronavirüs testini yaptırabileceğiniz hastaneleri öğrenebileceksiniz.
ÖZEL HASTANELERDEN COVİD-19 TESTİ ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
Koronavirüs salgınında test süreciyle ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir." dedi.
"HAKEM HEYETİNE BAŞVURSUNLAR"
Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini bildiren Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." dedi.
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?
Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. Koronavirüs testi olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Koronavirüs testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.
Aşağıda il il koronavirüs testini yaptırabileceğiniz hastaneleri öğrenebileceksiniz.
COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi
NO | YETKLENDİRME GRUP NO | İL KURUM
1 1 ADANA ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
2 3 ADANA ADANA ŞEHİR HASTANESİ
3 5 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ
4 5 ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ
5 5 ADANA ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI
6 2 ADIYAMAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
7 6 ADIYAMAN ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL
8 2 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
9 5 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
10 6 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ
11 4 AĞRI AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
12 3 AKSARAY AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
13 3 AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
14 5 AMASYA-MERZİFON MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
15 1 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
16 1 ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
17 1 ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI
18 3 ANKARA S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
19 3 ANKARA SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI
20 3 ANKARA AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ
21 4 ANKARA LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI
22 5 ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
23 5 ANKARA ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ
24 5 ANKARA ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ
25 5 ANKARA MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
26 5 ANKARA MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI
27 6 ANKARA S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
28 6 ANKARA ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
29 6 ANKARA INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
30 6 ANKARA ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA
31 6 ANKARA ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI
32 6 ANKARA ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
33 6 ANKARA ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
34 6 ANKARA ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI
35 6 ANKARA ÖZEL OMEGA-GEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
36 6 ANKARA ÖZELMİMHASTANESİ
37 1 ANKARA HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI
38 2 ANKARA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
39 2 ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)
40 3 ANKARA BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR
41 5 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ
42 5 ANKARA ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ
43 5 ANKARA DÜZEN LABORATUVARLARI
44 5 ANKARA ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ
45 5 ANKARA ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI
46 5 ANKARA GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
47 5 ANKARA ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI
48 5 ANKARA ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
49 6 ANKARA ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
50 6 ANKARA ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI
51 6 ANKARA ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI
52 6 ANKARA ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI
53 6 ANKARA ÖZEL DEREN LABORATUVARI
54 6 ANKARA ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI
55 6 ANKARA ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
56 6 ANKARA ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ
57 6 ANKARA ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ
58 6 ANKARA ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI
59 6 ANKARA ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
60 1 ANTALYA ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
61 2 ANTALYA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
62 5 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ
63 5 ANTALYA TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI
64 3 ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
65 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI
66 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)
YAŞAM HASTANESİ
67 5 ANTALYA ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ
68 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ
69 5 ANTALYAÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ
70 5 ANTALYA ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ
71 5 ANTALYA ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ
72 5 ANTALYA ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ
73 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ
74 6 ANTALYA ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ
75 6 ANTALYA ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ
76 6 ANTALYA ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
77 6 ANTALYA ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ
78 5 ANTALYA/MANAVGAT ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ
79 3 ANTALYA/ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
80 5 ANTALYA/ALANYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
81 6 ANTALYA-FİNİKE FİNİKE DEVLET HASTANESİ
82 6 ARDAHAN ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
83 4 ARTVİN ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
84 2 AYDIN AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
85 3 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
86 6 AYDIN/KUŞADASI ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ
87 5 AYDIN/SÖKE AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ
88 3 BALIKESİR BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
89 1 BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
90 6 BALIKESİR-BANDIRMA ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ
91 6 BALIKESİR-EDREMİT ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ
92 4 BARTIN BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
93 3 BATMAN ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
94 5 BATMAN BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI
95 6 BATMAN ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ
96 3 BAYBURT BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
97 6 BİLECİK BİLECİK DEVLET HASTANESİ
98 3 BİNGÖL BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
99 3 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
100 1 BOLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
101 4 BURDUR BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
102 1 BURSA BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
103 3 BURSA BURSA ŞEHİR HASTANESİ
104 4 BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
105 5 BURSA ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ
106 5 BURSA ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI
107 5 BURSA BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
108 5 BURSA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
109 6 BURSA VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ
110 6 BURSAÖZEL ESENTEPE HASTANESİ
111 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ
112 6 BURSA ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI
113 6 BURSA ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL
114 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ
115 3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
116 4 ÇANKIRI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
117 1 ÇORUM ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
118 2 DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
119 6 DENİZLİ DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
120 6 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ
121 7 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ
122 1 DİYARBAKIR DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
123 2 DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
124 5 DİYARBAKIR ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ
125 5 DİYARBAKIR DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
126 2 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
127 5 DÜZCE ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI
128 6 DÜZCE DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
129 6 DÜZCE ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ
130 1 EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
131 5 EDİRNE EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ
132 5 EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ
133 3 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI
134 5 ELAZIĞ ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA
135 5 ELAZIĞ ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ
136 6 ELAZIĞ ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ
137 3 ERZİNCAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
138 1 ERZURUM ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
139 3 ERZURUM SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
140 5 ERZURUM ÖZEL BUHARAHASTANESİ
141 2 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
142 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
143 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
144 5 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
145 6 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ
146 6 ESKİŞEHİR ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ
147 4 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
148 4 GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
149 6 GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
150 1 GAZİANTEP GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
151 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ
152 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ
153 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ
154 6 GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ
155 2 GİRESUN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
156 5 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
157 2 HAKKARİ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
158 3 HATAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
159 4 HATAY HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
160 5 HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
161 5 HATAY İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ
162 5 HATAY ÖZEL GÜNEYPARK HASTANESİ
163 5 HATAY ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ
164 6 HATAY ÖZEL DEFNE HASTANESİ
165 5 IĞDIR IĞDIR DEVLET HASTANESİ
166 2 ISPARTA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
167 4 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
168 1 İSTANBUL İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
169 1 İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
170 1 İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
171 1 İSTANBUL İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
172 1 İSTANBUL SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
173 1 İSTANBUL FSM KUZEY LABORATUVARI
174 1 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI
175 2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
176 2 İSTANBUL ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
177 2 İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
178 2 İSTANBUL ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.
179 2 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
180 3 İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
181 3 İSTANBUL TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ
182 4 İSTANBUL S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ
183 5 İSTANBUL SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
184 5 İSTANBUL SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
185 6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ
186 4 İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
187 4 İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
188 4 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ
189 4 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
190 4 İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
191 4 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
192 4 İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
193 5 İSTANBUL ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ
194 5 İSTANBUL ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ
195 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ
196 5 İSTANBUL ÖZEL AHENK LABORATUVARI
197 5 İSTANBUL ÖZEL GELİŞİM TIP LABORATUVARI
198 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ
199 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ
200 5 İSTANBUL ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI
201 5 İSTANBUL ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI
202 5 İSTANBUL ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI
203 6 İSTANBUL ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER
204 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL
205 6 İSTANBUL ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ
206 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ
207 6 İSTANBUL ÖZEL NİSA HOSPİTAL
208 6 İSTANBUL ÖZEL A HASTANESİ
209 6 İSTANBUL ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE
210 6 İSTANBUL ÖZEL DUYGU HASTANESİ
211 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ
212 6 İSTANBUL ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ
213 6 İSTANBUL ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
214 6 İSTANBUL ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ
215 6 İSTANBUL ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL
216 6 İSTANBUL ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ
217 6 İSTANBUL ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
218 6 İSTANBUL ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ
219 5 İSTANBUL ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ
220 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER
221 5 İSTANBUL ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
222 5 İSTANBUL ÖZEL CENTRO LABORATUVARI
223 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ
224 5 İSTANBUL ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ
225 5 İSTANBUL ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ
226 5 İSTANBUL ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
227 5 İSTANBUL ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ
228 5 İSTANBUL ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
229 5 İSTANBUL ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
230 5 İSTANBUL ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
231 5 İSTANBUL ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI
232 5 İSTANBUL ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI
233 5 İSTANBUL ÖZEL E-LAB LABORATUVARI
234 5 İSTANBUL ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
235 5 İSTANBUL ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ
236 5 İSTANBUL ÖZEL AİLE HASTANESİ
237 5 İSTANBUL ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ
238 5 İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)
239 6 İSTANBUL ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
240 6 İSTANBUL ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
241 6 İSTANBUL ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ
242 6 İSTANBUL ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ
243 6 İSTANBUL ÖZEL REFERANS LABORATUVARI
244 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI
245 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY
246 6 İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ
247 6 İSTANBUL ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ
248 6 İSTANBUL ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ
249 6 İSTANBUL ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ
250 6 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ
251 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ
252 6 İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ
253 6 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)
254 6 İSTANBUL TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ
255 6 İSTANBUL ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ
256 6 İSTANBUL ÖZEL DOĞAN HASTANESİ
257 6 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ
258 6 İSTANBUL ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ
259 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
260 1 İZMİR İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
261 1 İZMİR İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
262 2 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
263 2 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
264 3 İZMİR SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH
265 5 İZMİR İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ
266 5 İZMİR İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ
267 5 İZMİR ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ
268 5 İZMİR ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI
269 5 İZMİR ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI
270 5 İZMİR ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
271 5 İZMİR ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
272 5 İZMİR ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
273 5 İZMİR İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ
274 6 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH
275 6 İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
276 6 İZMİR S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
277 6 İZMİR TORBALI DEVLET HASTANESİ
278 6 İZMİR ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ
279 6 İZMİR ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ
280 6 İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ
281 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
282 6 İZMİR ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
283 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
284 6 İZMİR ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ
285 7 İZMİR ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL
286 6 İZMİR-ALİAĞA İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
287 5 İZMİR-MENEMEN ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI
288 5 İZMİR-TORBALI ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ
289 2 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
290 3 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
291 6 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ
292 2 KARABÜK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
293 3 KARAMAN KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
294 2 KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.
295 3 KASTAMONU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
296 1 KAYSERİ KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
297 2 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
298 5 KAYSERİ KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI
299 5 KAYSERİ SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
300 5 KAYSERİ ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
301 5 KAYSERİ ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ
302 5 KAYSERİ ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ
303 5 KAYSERİ ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ
304 2 KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
305 5 KIRKLARELİ KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
306 2 KIRŞEHİR KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
307 3 KİLİS KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
308 2 KOCAELİ KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
309 2 KOCAELİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
310 6 KOCAELİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ
311 5 KOCAELİ-BAŞİSKELE ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ
312 6 KOCAELİ-DARICA SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
313 4 KOCAELİ-GEBZE TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI
314 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ
315 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ
316 6 KOCAELİ-GEBZE GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
317 6 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ
318 1 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
319 2 KONYA S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
320 3 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI
321 5 KONYA KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
322 5 KONYA KONYA NUMUNE HASTANESİ
323 5 KONYA ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
324 6 KONYA ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI
325 6 KONYA ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ
326 1 KÜTAHYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
327 1 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
328 5 MALATYA MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
329 6 MALATYA ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ
330 3 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
331 6 MANİSA MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
332 6 MANİSA MANİSA ŞEHİR HASTANESİ
333 6 MANİSA-SOMA ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ
334 4 MARDİN MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
335 1 MERSİN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
336 3 MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
337 5 MERSİN ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ
338 6 MERSİN MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
339 6 MERSİN-SİLİFKE SİLİFKE DEVLET HASTANESİ
340 5 MERSİN-TARSUS TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
341 2 MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
342 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ
343 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ
344 6 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
345 6 MUĞLA-FETHİYE FETHİYE DEVLET HASTANESİ
346 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ
347 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
348 5 MUĞLA-MİLAS 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
349 5 MUĞLA-MİLAS ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI
350 5 MUĞLA-ORTACA ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
351 3 MUŞ MUŞ DEVLET HASTANESİ
352 5 NEVŞEHİR NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
353 5 NEVŞEHİR ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
354 5 NEVŞEHİR ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
355 3 NİĞDE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
356 3 ORDU ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
357 4 OSMANİYE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
358 1 RİZE SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
359 2 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
360 5 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
361 4 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
362 1 SAMSUN SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
363 5 SAMSUN SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
364 5 SAMSUN ÖZEL LIV HOSPİTAL
365 5 SAMSUN ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ
366 5 SAMSUN ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ
367 6 SAMSUN ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ
368 6 SAMSUN ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ
369 5 SİİRT SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
370 3 SİNOP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
371 1 SİVAS SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
372 4 SİVAS SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
373 6 SİVAS ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ
374 3 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
375 4 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
376 5 ŞIRNAK CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
377 2 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.
378 6 TEKİRDAĞ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ
379 6 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY ÖZEL OPTİMED HASTANESİ
380 5 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÇORLU DEVLET HASTANESİ
381 6 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÖZEL REYAP HASTANESİ
382 2 TOKAT TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
383 1 TRABZON TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
384 1 TRABZON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
385 5 TRABZON ÖZEL 7M HASTANESİ
386 5 TRABZON ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ
387 6 TRABZON ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ
388 3 TUNCELİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
389 4 UŞAK UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
390 3 VAN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
391 6 VAN VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
392 3 YALOVA YALOVA DEVLET HASTANESİ
393 6 YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ
394 6 YALOVA ÖZEL YALOVA HASTANESİ
395 2 YOZGAT YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
396 6 YOZGAT YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
397 2 ZONGULDAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
398 5 ZONGULDAK ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
399 6 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ