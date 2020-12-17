Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ne kadar? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları!
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Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ne kadar? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları!

17.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:33
Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ne kadar? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları!

Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı birçok insan tarafından merak ediliyor. Son dönemde koronavirüs test fiyatları sıklıkla gündem olmaktadır. Peki Koronavirüs testi ücretsiz mi? Koronavirüs testi ücretleri, fiyatları! İşte koronavirüs testinin yapılış şekli ve PCR test fiyatları hakkında bilgiler!

Koronavirüs ya da Covid-19 test ücreti herkes tarafından araştırılıyor. Birçok insan özel ya da devlet hastanelerinde koronavirüs aşısının nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesi ile PCR testi ve Antikor (kan) testi yaptıranların sayısı da artıyor. İşte, koronavirüs testi nerede ve nasıl yapılır?İşte koronavirüs testi hakkında bilgiler!

COVİD-19 TEST ÜCRETİ NE KADAR?

Covid-19 test ücretleri özel hastanelere göre değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak il il koronavirüs testini yaptırabileceğiniz hastaneleri öğrenebileceksiniz.

ÖZEL HASTANELERDEN COVİD-19 TESTİ ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

Koronavirüs salgınında test süreciyle ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt geldi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Pandemi sürecinde özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir." dedi.

"HAKEM HEYETİNE BAŞVURSUNLAR"

Özel hastanelerde tanı ve tedavi için kendisinden ücret alınan vatandaşların SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik birimine başvurması gerektiğini bildiren Şahin, "Vatandaş kendisinden alınan ücreti tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler. Biz genelge uyarınca da tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz, uyarıyoruz. Bununla ilgili ilk başvurumuzu da Van'da Tüketiciler Birliği avukatlarımız aracılığıyla yaptık." dedi.

Koronavirüs testi nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfasında covid-19 testinin yapıldığı devlet ve özel hastaneleri listeledi. Koronavirüs testi olmak için hastanelerin danışma bölümlerine başvurarak ilgili adımları izleyebilirsiniz. Koronavirüs testi genellikle burun ve ağız yolundan sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.

Aşağıda il il koronavirüs testini yaptırabileceğiniz hastaneleri öğrenebileceksiniz.

COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarları Listesi

NO | YETKLENDİRME GRUP NO | İL KURUM

1 1 ADANA ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

2 3 ADANA ADANA ŞEHİR HASTANESİ

3 5 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ

4 5 ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ

5 5 ADANA ÖZEL YAŞAMLAB LABORATUVARI

6 2 ADIYAMAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

7 6 ADIYAMAN ÖZEL ADIYAMAN PARK HOSPİTAL

8 2 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

9 5 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

10 6 AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR ÖZEL PARKHAYAT HASTANESİ

11 4 AĞRI AĞRI DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

12 3 AKSARAY AKSARAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

13 3 AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

14 5 AMASYA-MERZİFON MERZİFON KARAMUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ

15 1 ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

16 1 ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI

17 1 ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOLEKÜLER VİROLOJİ LABORATUVARI

18 3 ANKARA S.B.Ü. DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZID EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

19 3 ANKARA SB ANKARA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI

20 3 ANKARA AZİZSANCAR ARAŞTIRMA MERKEZİ COVİD-19 TANI MERKEZİ

21 4 ANKARA LOKMAN HEKİM TIBBİ HİZMETLER LTD. ŞTİ. ÖZEL ALAB LABORATUVARLARI

22 5 ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

23 5 ANKARA ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ

24 5 ANKARA ÖZEL MEDİCALPARK ANKARA HASTANESİ

25 5 ANKARA MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

26 5 ANKARA MYOGEN GENETIK HASTALIKLAR TANI MERKEZI

27 6 ANKARA S.B. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

28 6 ANKARA ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

29 6 ANKARA INTERGEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

30 6 ANKARA ÖZEL ORTADOĞU HASTANESİ İVEDİK CAD. NO:61 YENİMAHALLE/ANKARA

31 6 ANKARA ÖZEL ZETA LABORATUVARLARI

32 6 ANKARA ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ

33 6 ANKARA ÖZEL ANKARA GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

34 6 ANKARA ÖZEL DOĞA TIBBİ LABORATUVARLARI

35 6 ANKARA ÖZEL OMEGA-GEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

36 6 ANKARA ÖZELMİMHASTANESİ

37 1 ANKARA HSGM/ULUSAL İNFLUENZA MERKEZİ VE SOLUNUM YOLLARI VİRÜSLERİ LABORATUVARI

38 2 ANKARA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

39 2 ANKARA YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI (ANKARA)

40 3 ANKARA BAŞKENT ANKARA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ -PCR

41 5 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİHASTANESİ

42 5 ANKARA ÖZEL KORUANKARA HASTANESİ

43 5 ANKARA DÜZEN LABORATUVARLARI

44 5 ANKARA ÖZEL MEMORİAL ANKARA HASTANESİ

45 5 ANKARA ÖZEL SYNLAB LABORATUVARI

46 5 ANKARA GENOKS GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

47 5 ANKARA ÖZEL CLİNLAB LABORATUVARI

48 5 ANKARA ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI

49 6 ANKARA ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ

50 6 ANKARA ÖZEL DENGE TIP LABORATUVARI

51 6 ANKARA ÖZEL EKO GLOBAL TIBBİ TANI LABORATUVARI

52 6 ANKARA ÖZEL SYNEVO LABORATUVARI

53 6 ANKARA ÖZEL DEREN LABORATUVARI

54 6 ANKARA ÖZEL AVİCENNA TIBBİ LABORATUVARI

55 6 ANKARA ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ

56 6 ANKARA ÖZEL LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ

57 6 ANKARA ÖZEL SANATORYUM TIP MERKEZİ

58 6 ANKARA ÖZEL ÇANKAYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ TIBBİ LABORATUVARI

59 6 ANKARA ÖZEL BİLGİ HASTANESİ

60 1 ANTALYA ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

61 2 ANTALYA ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

62 5 ANTALYA ÖZEL ŞELALE TIP MERKEZİ

63 5 ANTALYA TOSUN TIBBİ TAHLİLLER LABORATUVARI

64 3 ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

65 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA MEDİCALPARK HASTANE KOMPLEKSİ LABORATUVARI

66 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ SAĞLIK VAKFI (ASV)

YAŞAM HASTANESİ

67 5 ANTALYA ÖZEL OFM ANTALYA HASTANESİ

68 5 ANTALYA ÖZEL ANTALYA TIP MERKEZİ

69 5 ANTALYAÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANESİ

70 5 ANTALYA ÖZEL LARA ANADOLU HASTANESİ

71 5 ANTALYA ÖZEL ALANYA ANADOLU HASTANESİ

72 5 ANTALYA ÖZEL SİDE ANADOLU HASTANESİ

73 5 ANTALYA ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

74 6 ANTALYA ÖZEL MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ

75 6 ANTALYA ÖZEL OLİMPOS HASTANESİ

76 6 ANTALYA ÖZEL ANTALYA GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

77 6 ANTALYA ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ

78 5 ANTALYA/MANAVGAT ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ

79 3 ANTALYA/ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

80 5 ANTALYA/ALANYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ

81 6 ANTALYA-FİNİKE FİNİKE DEVLET HASTANESİ

82 6 ARDAHAN ARDAHAN DEVLET HASTANESİ

83 4 ARTVİN ARTVİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

84 2 AYDIN AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

85 3 AYDIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

86 6 AYDIN/KUŞADASI ÖZEL GÖZDE KUŞADASI HASTANESİ

87 5 AYDIN/SÖKE AYDIN SÖKE ÖZEL EGEMED HASTANESİ

88 3 BALIKESİR BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ

89 1 BALIKESİR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

90 6 BALIKESİR-BANDIRMA ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ

91 6 BALIKESİR-EDREMİT ÖZEL EDREMİT KÖRFEZ HASTANESİ

92 4 BARTIN BARTIN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

93 3 BATMAN ÖZEL BATMAN DÜNYA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

94 5 BATMAN BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ PCR LABORATUVARI

95 6 BATMAN ÖZEL MEDİCAL PARK BATMAN HASTANESİ

96 3 BAYBURT BAYBURT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

97 6 BİLECİK BİLECİK DEVLET HASTANESİ

98 3 BİNGÖL BİNGÖL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

99 3 BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

100 1 BOLU BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

101 4 BURDUR BURDUR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

102 1 BURSA BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

103 3 BURSA BURSA ŞEHİR HASTANESİ

104 4 BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

105 5 BURSA ÖZEL MEDİCANA BURSA HASTANESİ

106 5 BURSA ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI

107 5 BURSA BURSA GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

108 5 BURSA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

109 6 BURSA VM MEDİCALPARK BURSA HASTANESİ

110 6 BURSAÖZEL ESENTEPE HASTANESİ

111 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL NİLÜFER HASTANESİ

112 6 BURSA ÖZEL BİYOTIP LABORATUVARI

113 6 BURSA ÖZEL CEYLAN INTERNATIONAL HOSPITAL

114 6 BURSA ÖZEL MEDİCABİL YILDIRIM HASTANESİ

115 3 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

116 4 ÇANKIRI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

117 1 ÇORUM ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

118 2 DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

119 6 DENİZLİ DENİZLİ DEVLET HASTANESİ

120 6 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ

121 7 DENİZLİ ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ

122 1 DİYARBAKIR DİYARBAKIR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

123 2 DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

124 5 DİYARBAKIR ÖZEL DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ

125 5 DİYARBAKIR DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

126 2 DÜZCE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

127 5 DÜZCE ÖZEL MEDLİFE LABORATUVARI

128 6 DÜZCE DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

129 6 DÜZCE ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ

130 1 EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

131 5 EDİRNE EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ

132 5 EDİRNE ÖZEL TRAKYA HASTANESİ

133 3 ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MERKEZ LAB. MİKROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ MOLEKÜLER LABORATUVARI

134 5 ELAZIĞ ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA

135 5 ELAZIĞ ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ

136 6 ELAZIĞ ÖZEL MEDİCALPARK ELAZIĞ HASTANESİ

137 3 ERZİNCAN ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

138 1 ERZURUM ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

139 3 ERZURUM SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

140 5 ERZURUM ÖZEL BUHARAHASTANESİ

141 2 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

142 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

143 3 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

144 5 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

145 6 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ

146 6 ESKİŞEHİR ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ

147 4 GAZİANTEP GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

148 4 GAZİANTEP SANKO ÜNİVERSİTESİ SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

149 6 GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

150 1 GAZİANTEP GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

151 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP MEDİKALPARK HASTANESİ

152 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP ANKA HASTANESİ

153 6 GAZİANTEP ÖZEL GAZİANTEP SEVGİ HASTANESİ

154 6 GAZİANTEP ÖZEL DEVA HASTANESİ

155 2 GİRESUN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

156 5 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ

157 2 HAKKARİ HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

158 3 HATAY HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

159 4 HATAY HATAY DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB

160 5 HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

161 5 HATAY İSKENDERUN ÖZEL PALMİYE HASTANESİ

162 5 HATAY ÖZEL GÜNEYPARK HASTANESİ

163 5 HATAY ÖZEL İSKENDERUN GELİŞİM HASTANESİ

164 6 HATAY ÖZEL DEFNE HASTANESİ

165 5 IĞDIR IĞDIR DEVLET HASTANESİ

166 2 ISPARTA ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

167 4 ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

168 1 İSTANBUL İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

169 1 İSTANBUL İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

170 1 İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

171 1 İSTANBUL İSTANBUL SBÜ HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

172 1 İSTANBUL SULTANGAZİ HASEKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

173 1 İSTANBUL FSM KUZEY LABORATUVARI

174 1 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VİROLOJİ VE TEMEL İMMİNOLOJİ BİLİM DALI

175 2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

176 2 İSTANBUL ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI

177 2 İSTANBUL BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

178 2 İSTANBUL ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJL AD.

179 2 İSTANBUL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

180 3 İSTANBUL BİRUNİ ÜNİVERSİTES HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

181 3 İSTANBUL TUSEB ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ COVİD 19 TANI MERKEZİ

182 4 İSTANBUL S.B.KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ TANI MERKEZİ

183 5 İSTANBUL SBÜ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

184 5 İSTANBUL SBÜ İSTANBUL SULTAN 2. ABDULHAMİD HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

185 6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

186 4 İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ – MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

187 4 İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

188 4 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZİ

189 4 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA INTERNATIONAL İSTANBUL HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

190 4 İSTANBUL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

191 4 İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL NP BEYİN HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

192 4 İSTANBUL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

193 5 İSTANBUL ÖZEL ATAŞEHİR FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ

194 5 İSTANBUL ÖZEL VEHBİ KOÇ VAKFI AMERİKAN HASTANESİ

195 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ

196 5 İSTANBUL ÖZEL AHENK LABORATUVARI

197 5 İSTANBUL ÖZEL GELİŞİM TIP LABORATUVARI

198 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA HOSPİTALS ÇAMLICA HASTANESİ

199 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK GÖZTEPE HASTANESİ

200 5 İSTANBUL ÖZEL SİSTEM TIP LABORATUVARI

201 5 İSTANBUL ÖZEL HİPOKRAT LABORATUVARI

202 5 İSTANBUL ÖZEL DÜZEN LABORATUVARI

203 6 İSTANBUL ÖZEL MEDICANA HOSPİTALS BAHÇELİEVLER

204 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİCİNE HOSPITAL

205 6 İSTANBUL ÖZEL YENİ İKLİM HASTANESİ

206 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA TIP MERKEZİ

207 6 İSTANBUL ÖZEL NİSA HOSPİTAL

208 6 İSTANBUL ÖZEL A HASTANESİ

209 6 İSTANBUL ÖZEL BAĞCILAR MEDİLİFE

210 6 İSTANBUL ÖZEL DUYGU HASTANESİ

211 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA ESENLER HASTANESİ

212 6 İSTANBUL ÖZEL GÖZTEPE HASTANESİ

213 6 İSTANBUL ÖZEL DNA LABORATUVARI GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

214 6 İSTANBUL ÖZEL NİŞANTAŞI HASTANESİ

215 6 İSTANBUL ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE KOLAN HOSPİTAL

216 6 İSTANBUL ÖZEL YENİBOSNA SAFA HASTANESİ

217 6 İSTANBUL ÖZEL LES MİKROGEN GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

218 6 İSTANBUL ÖZEL ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ

219 5 İSTANBUL ÖZEL AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ

220 5 İSTANBUL ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER

221 5 İSTANBUL ÖZEL BİRUNİ GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

222 5 İSTANBUL ÖZEL CENTRO LABORATUVARI

223 5 İSTANBUL ÖZEL MEDİPOL MEGA HASTANELER KOMPLEKSİ

224 5 İSTANBUL ŞİŞLİ INTERNATİONAL KOLAN HASTANESİ

225 5 İSTANBUL ÖZEL EMSEY HOSPİTAL HASTANESİ

226 5 İSTANBUL ÖZEL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

227 5 İSTANBUL ÖZEL HİSAR İNTERCONTİNENTAL HASTANESİ

228 5 İSTANBUL ÖZEL NGC GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

229 5 İSTANBUL ÖZEL SYNEVO TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

230 5 İSTANBUL ÖZEL DATALAB TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

231 5 İSTANBUL ÖZEL EKO GLOBAL LABORATUVARI

232 5 İSTANBUL ÖZEL ULTRALAB TANI LABORATUVARI

233 5 İSTANBUL ÖZEL E-LAB LABORATUVARI

234 5 İSTANBUL ÖZEL GENETİKS GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ

235 5 İSTANBUL ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ

236 5 İSTANBUL ÖZEL AİLE HASTANESİ

237 5 İSTANBUL ÖZEL VM MEDİCAL PARK PENDİK HASTANESİ

238 5 İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(TEKNOPOL İSTANBUL)

239 6 İSTANBUL ÖZEL NESİLLER GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

240 6 İSTANBUL ÖZEL CİHANGİR TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

241 6 İSTANBUL ÖZEL GÜNEŞLİ ERDEM HASTANESİ

242 6 İSTANBUL ÖZEL DONEGEN GENETİK HAST.DEĞERLENDİRME MERKEZİ

243 6 İSTANBUL ÖZEL REFERANS LABORATUVARI

244 6 İSTANBUL ÖZEL AVİCENNA HASTANESİ ATAŞEHİR MERKEZİ LABORATUVARI

245 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCANA KADIKÖY

246 6 İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

247 6 İSTANBUL ÖZEL YEDİKULE SURP PİRGİÇ ERMENİ HASTANESİ

248 6 İSTANBUL ÖZEL PREMED GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ

249 6 İSTANBUL ÖZEL ÜMRAN TIP MERKEZİ

250 6 İSTANBUL ÖZEL PENDİK BÖLGE HASTANESİ

251 6 İSTANBUL ÖZEL MEDİCALPARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ

252 6 İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ

253 6 İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİOSMANPAŞA)

254 6 İSTANBUL TÜRK KIZILAY ÖZEL KARTAL HASTANESİ

255 6 İSTANBUL ÖZEL ADATIP KUTRKÖY HASTANESİ

256 6 İSTANBUL ÖZEL DOĞAN HASTANESİ

257 6 İSTANBUL ÖZEL AVRASYA HASTANESİ

258 6 İSTANBUL ÖZEL OTA-JİNEMED HASTANESİ

259 6 İSTANBUL ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ

260 1 İZMİR İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

261 1 İZMİR İZMİRTEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

262 2 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI

263 2 İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

264 3 İZMİR SBÜ.İZMİR BOZYAKA EAH

265 5 İZMİR İZMİR MEDİCALPARK HASTANESİ

266 5 İZMİR İZMİR ÖZEL TINAZTEPE HASTANESİ

267 5 İZMİR ÖZEL TALATPAŞA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI BAYRAKLI ŞUBESİ

268 5 İZMİR ÖZEL BİOLAB TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARI ALSANCAK ŞUBESİ MERKEZ LABORATUVARI

269 5 İZMİR ÖZEL İZMİR EGE TIBBİ BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ LABORATUVARI

270 5 İZMİR ÖZEL EGE ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

271 5 İZMİR ÖZEL EGEPOL CERRAHİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

272 5 İZMİR ÖZEL EKOGLOBAL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

273 5 İZMİR İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

274 6 İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ BEAH

275 6 İZMİR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ

276 6 İZMİR S.B.Ü. DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

277 6 İZMİR TORBALI DEVLET HASTANESİ

278 6 İZMİR ÖZEL SU HOSPİTAL HASTANESİ

279 6 İZMİR ÖZEL EGE İNCİ CERRAHİ TIP MERKEZİ

280 6 İZMİR ÖZEL KENT HASTANESİ

281 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

282 6 İZMİR ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ

283 6 İZMİR ÖZEL ERBAYRAKTAR TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

284 6 İZMİR ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ

285 7 İZMİR ÖZEL BATI ANADOLU CENTRAL HOSPITAL

286 6 İZMİR-ALİAĞA İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ

287 5 İZMİR-MENEMEN ÖZEL YAŞAM SAĞLIK TIP MERKEZİ TIBBİ MERKEZİ LABORATUVARI

288 5 İZMİR-TORBALI ÖZEL MEDİFEMA HASTANESİ

289 2 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

290 3 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

291 6 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ

292 2 KARABÜK KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

293 3 KARAMAN KARAMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

294 2 KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİK. AD.

295 3 KASTAMONU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

296 1 KAYSERİ KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

297 2 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

298 5 KAYSERİ KAYSERİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ PCR LABORATUVARI

299 5 KAYSERİ SYSTEM HOSPİTAL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

300 5 KAYSERİ ÖZEL MELİKGAZİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

301 5 KAYSERİ ÖZEL MEDİCAL PALACEHASTANESİ

302 5 KAYSERİ ÖZEL MEMORIAL KAYSERİ HASTANESİ

303 5 KAYSERİ ÖZEL DETA-GEN GENETİK TANI MERKEZİ

304 2 KIRIKKALE KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

305 5 KIRKLARELİ KIRKLARELİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

306 2 KIRŞEHİR KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

307 3 KİLİS KİLİS HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

308 2 KOCAELİ KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

309 2 KOCAELİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

310 6 KOCAELİ ÖZEL CİHAN HASTANESİ

311 5 KOCAELİ-BAŞİSKELE ÖZEL KOCAELİ HASTANESİ

312 6 KOCAELİ-DARICA SBÜ DARICA FARABİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

313 4 KOCAELİ-GEBZE TUSEB GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 TANI LABORATUVARI

314 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL GEBZE MERKEZ PRİME HASTANESİ

315 5 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ HASTANESİ

316 6 KOCAELİ-GEBZE GEBZE ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ

317 6 KOCAELİ-GEBZE ÖZEL MEDİCALPARK GEBZE HASTANESİ

318 1 KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİTIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

319 2 KONYA S.B.Ü. KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

320 3 KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MOLEKÜLER LABORATUVARI

321 5 KONYA KONYA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

322 5 KONYA KONYA NUMUNE HASTANESİ

323 5 KONYA ÖZEL MEDOVA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

324 6 KONYA ÖZEL SİSTEM MERKEZ LABORATUVARI

325 6 KONYA ÖZEL MEDİCANA KONYA HASTANESİ

326 1 KÜTAHYA KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

327 1 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

328 5 MALATYA MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

329 6 MALATYA ÖZEL GÖZDEAKADEMİ HASTANESİ

330 3 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.

331 6 MANİSA MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

332 6 MANİSA MANİSA ŞEHİR HASTANESİ

333 6 MANİSA-SOMA ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ

334 4 MARDİN MARDİN DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

335 1 MERSİN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

336 3 MERSİN MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

337 5 MERSİN ÖZEL VM MEDİCALPARK MERSİN HASTANESİ

338 6 MERSİN MERSİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

339 6 MERSİN-SİLİFKE SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

340 5 MERSİN-TARSUS TARSUS DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

341 2 MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

342 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL BODRUM AMERİKAN HASTANESİ

343 5 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ACIBADEM BODRUM HASTANESİ

344 6 MUĞLA-BODRUM ÖZEL ÖZCAN TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

345 6 MUĞLA-FETHİYE FETHİYE DEVLET HASTANESİ

346 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL AHU HASTANESİ

347 5 MUĞLA-MARMARİS ÖZEL BOYUT TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI

348 5 MUĞLA-MİLAS 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

349 5 MUĞLA-MİLAS ÖZEL ÖNDER SAĞLIK HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ TIP LABORATUVARI

350 5 MUĞLA-ORTACA ORTACA DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

351 3 MUŞ MUŞ DEVLET HASTANESİ

352 5 NEVŞEHİR NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

353 5 NEVŞEHİR ÖZEL KAPADOKYA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

354 5 NEVŞEHİR ÖZEL VERSA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

355 3 NİĞDE NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

356 3 ORDU ORDU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

357 4 OSMANİYE OSMANİYE DEVLET HASTANESİ MERKEZ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

358 1 RİZE SB.RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

359 2 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ KAMPÜSÜTIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

360 5 SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

361 4 SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

362 1 SAMSUN SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

363 5 SAMSUN SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

364 5 SAMSUN ÖZEL LIV HOSPİTAL

365 5 SAMSUN ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ

366 5 SAMSUN ÖZEL ATASAM TIP MERKEZİ

367 6 SAMSUN ÖZEL VM MEDİCALPARK SAMSUN HASTANESİ

368 6 SAMSUN ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ

369 5 SİİRT SİİRT EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

370 3 SİNOP SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

371 1 SİVAS SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

372 4 SİVAS SİVAS NUMUNE HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

373 6 SİVAS ÖZEL MEDİCANA SİVAS HASTANESİ

374 3 ŞANLIURFA ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

375 4 ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

376 5 ŞIRNAK CİZRE DR SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

377 2 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LAB.

378 6 TEKİRDAĞ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ

379 6 TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY ÖZEL OPTİMED HASTANESİ

380 5 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÇORLU DEVLET HASTANESİ

381 6 TEKİRDAĞ-ÇORLU ÖZEL REYAP HASTANESİ

382 2 TOKAT TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

383 1 TRABZON TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

384 1 TRABZON TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI

385 5 TRABZON ÖZEL 7M HASTANESİ

386 5 TRABZON ÖZEL MEDİCALPARK KARADENİZ HASTANESİ

387 6 TRABZON ÖZEL İMPERYAL HASTANESİ

388 3 TUNCELİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

389 4 UŞAK UŞAK HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

390 3 VAN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.

391 6 VAN VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

392 3 YALOVA YALOVA DEVLET HASTANESİ

393 6 YALOVA ÖZEL ATAKENT HASTANESİ

394 6 YALOVA ÖZEL YALOVA HASTANESİ

395 2 YOZGAT YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

396 6 YOZGAT YOZGAT HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

397 2 ZONGULDAK ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

398 5 ZONGULDAK ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

399 6 ZONGULDAK-KARADENİZ EREĞLİ ÖZEL KARADENİZ EREĞLİ ECHOMAR HASTANESİ

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