Koronavirüs testi Türkiye'de ücretli mi? Uzmanı açıkladı
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Koronavirüs testi Türkiye'de ücretli mi? Uzmanı açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Vatandaşlar önlemlerini aldı fakat akıllarda sorular var. ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap yanıtladı...

14.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Koronavirüs testi Türkiye'de ücretli mi? Uzmanı açıkladı

Koronavirüs ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Herkes 'Türkiye'de coronavirüs testi paralı mı? Bugüne kadar kaç kişiye test yapıldı?' gibi soruları merak ediyor. ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? İşte merak edilen soruların cevapları...



BURUN-BOĞAZDAN ÖRNEK

Korona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.



PCR TESTİ DENİYOR

Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA'sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.



DÜNYAYA SATTIK

Hastalığın RNA'sını çoğaltmak için üretilen 'primer' ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden 'primer'ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye'de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye'deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu test ücretli değil.



4 BİNİ AŞKIN TEST

Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az. (Hürriyet)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin

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