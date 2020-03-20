Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
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Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yaptıranların test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu. Kronavirüs test sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir?

20.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:06
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!

Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 şüphesiyle test yaptıran hastalar, kişisel bilgilerini girerek e-Nabız uygulaması üzerinden testin sonuçlarını öğrenebilecek. Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!

KORONAVİRÜS TESTİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile etkin mücadelesini sürdürüyor. Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan virüs, 11 Mart günü Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye, ilk vakanın öncesinde de sonrasında da önlemler konusunda çalışmalarını sürdürdü. Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 şüphesiyle test yaptıran hastalar, kişisel bilgilerini girerek e-Nabız uygulaması üzerinden testin sonuçlarını öğrenebilecek.

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