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Koronavirüs testi sırasında burun kemiğim kırılmış olabilir

Beş kez dünya şampiyonu olan Ronnie O’Sullivan, 31 Temmuz’daki yeni şampiyonaya hazırlanıyor.

Koronavirüs testi sırasında burun kemiğim kırılmış olabilir
23.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:49

Beş kez dünya şampiyonu olan Ronnie O’Sullivan, 31 Temmuz’daki yeni şampiyonaya hazırlanıyor.

Ronnie, 1 ile 11 Haziran tarihleri arasında Milton Keynes’te düzenlenen ve Eurosport ekranlarından yayınlanan Snooker Championship League’e erken veda etmişti.

Yedi kez dünya şampiyonu olan Stephen Hendry’nin Instagram’daki yayınına katılan Ronnie, turnuva sırasında kendisine yapılan koronavirüs testlerine dair demeçler de verdi.

“Koronavirüs testi sırasında burun kemiğim kırılmış olabilir. Oradaki görevli, test sırasında burnuma o kadar fazla baskı uyguladı ki sanırım burun kemiğim kırıldı. Çünkü o günden beri burnum sürekli olarak akıyor. Maçlarda sürekli olarak sıkıntı çekiyordum.”

“Tamam, eğer doğru sonucu bu şekilde elde ediyorsanız sorun yok. Fakat her açıdan Milton Keynes’te berbat bir hafta geçirdim. 24 saat boyunca camı olmayan bir odadasınız ve size verdikleri uçak yemeklerini tüketiyorsunuz. Eğer her turnuva böyle olacaksa sanırım yılda üç-dört kez turnuvaya katılacağım.”


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