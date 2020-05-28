Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15?e yükseldi-ARŞİV Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldiRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapıldı. 3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderildi. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Kaynak: DHA