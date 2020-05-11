Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı (4) TEST SONUCU ÇIKMADAN İŞ YERİNİ AÇMIŞBurdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'nin, kendisine yapılan Covid-19 testinin sonucu belli olmadan bu sabah iş yerini açtığı belirlendi.

TEST SONUCU ÇIKMADAN İŞ YERİNİ AÇMIŞ

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'nin, kendisine yapılan Covid-19 testinin sonucu belli olmadan bu sabah iş yerini açtığı belirlendi. Saat 10.00 sıralarında sonucun pozitif çıktığının tespit edilmesinin ardından ilgili makamların hemen harekete geçerek A.T.'nin iş yerini kapattırdığı ve Bucak Devlet Hastanesi'ne sevkini sağlayıp, karantina işlemlerini uyguladığı öğrenildi.

SONUCU BELLİ OLMAYANLARA İZİN VERİLMEDİ

Diğer yandan, A.T.'nin durumunun ortaya çıkması sonrası Burdur Valiliği'nin il genelinde teste tabi tuttuğu ve sonuçları belli olmayan diğer berber ya da kuaförlerin de iş yerlerini açmasına izin vermediği belirtildi.

Kaynak: DHA