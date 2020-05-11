Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı
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Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındıBURDUR'da iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı
11.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:56

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

BURDUR'da iş başı yapacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde testi pozitif çıkan bir berber karantinaya alındı. Koronavirüs salgın hastalık tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden iş başı yaptı. Burdur Valiliği bu konuda bir ilki uygulayarak, kent genelinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlara Covid-19 testi yapılmasına karar verdi. Sonuçları negatif çıkanlara iş yerlerini açma izni verildi. Sonuçları henüz tamamlanmamış olanların ise sonuçları negatif gelmesi halinde iş yerlerini açmalarına izin verileceği belirtildi. BERBERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Burdur Valiliği'nin uyguladığı tedbir kapsamında Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde bir berbere de koronavirüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkan berber karantinaya alınırken, beldede kendisiyle temas edenlere de test yapılacağı kaydedildi.

TEMASTA BULUNANLARA TEST YAPILACAK

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde koronavirüs testi pozitif çıkan berber A.T.'nin karantinaya alınmasının ardından, kendisiyle temasta bulunanlarla ilgili de çalışma başlatıldı. Berber dükkanını bugün açtığı belirlenen A.T.'nin tıraş işlemi yaptıklarının yanı sıra beldede temasta bulunduğu 50'ye yakın kişinin koronavirüs testine tabi tutulacağı kaydedildi. Beldenin giriş ve çıkışlarının ise toprak dökülerek

kapatıldığı belirtildi. BELEDİYE BAŞKANI MASKE VERMİŞ

Öte yandan bugün belde halkı ile görüşmek üzere bölgeye giden Kocaaliler Belediye Başkanı İYİ Partili Selahattin Gökce ile İYİ Partili İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ve İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez'in, berber A.T.'nin dükkanına uğradığı ve kendisine siperlikli maske verdiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Selahattin Gökce'ye de A.T. ile temasta bulunduğu gerekçesiyle koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. KOCAALİLER BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berber A.T.'de koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine belde karantinaya alındı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bucak ilçemize bağlı Kocaaliler beldesinde bir kişide Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla Belde 11.05.2020 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle karantina altına alınmıştır" denildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan berber karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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