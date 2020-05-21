Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya giren Bülent Kovacı, çok titiz çalıştığını, yıllardır müşterilerine özel malzemeler kullandığını belirterek, "Beni tanıyanlar bilir. 2009'dan beri her müşterime havlusundan cımbızına özel olarak malzeme kullanıyorum.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu
21.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:45

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya giren Bülent Kovacı, çok titiz çalıştığını, yıllardır müşterilerine özel malzemeler kullandığını belirterek, "Beni tanıyanlar bilir. 2009'dan beri her müşterime havlusundan cımbızına özel olarak malzeme kullanıyorum. Hatta bu durumdan dolayı bir reklam filminde dahi oynadım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat kapsamında, berberlerin çalışmasına izin verildi. Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi'ndeki berber dükkanını karar sonrasında yeniden faaliyete geçiren Bülent Kovacı'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Dükkan, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kapatılırken, evinde karantinaya giren Kovacı'nın tedavisine başlandı.

'TİTİZLİĞİMDEN DOLAYI REKLAM FİLMİNDE DAHİ OYNADIM'Konuyla ilgili olarak DHA'ya açıklamalarda bulunan Berber Kovacı, "18 Mayıs'ta derneği aradım ve koronavirüs testi olup olmayacağımızı sordum. Başkanımız olacağımızı söyledi. Sırayla sizi arayacaklar dendi. Aydın'da yaklaşık 500 kuaför ve berber var. Ben de o yüzden vakit kaybetmeden Devlet Hastanesi'ni aradım, 'size sıra geldiğinde aranırsınız' dediler. Ben de beklemek istemediğimi belirterek 18 Mayıs'ta testimi yaptırmak için gittim ve testimi yaptırdım. E-nabız üzerinden sonuçlara baktığımda 'belirtilmemiş' diye bir ibare gördüm. Herhalde bir şey yoktur diye düşünüp sosyal medyamda da onu paylaştım. Çarşamba günü sabah ise sağlık müdürlüğünden bir doktor beni aradı ve testimin pozitif olduğunu söyledi. Beni tanıyanlar bilir. 2009'dan beri her müşterime havlusundan cımbızına özel olarak malzeme kullanıyorum. Hatta bu durumdan dolayı bir telekomünikasyon şirketinin reklam filminde dahi oynadım" dedi."MALZEMELERİMİ YÜZDE 96 ETİL ALKOL İLE TEMİZLEMİŞTİM'

Dükkanını derhal kapatarak sağlık müdürlüğüne gidip müşterilerinin listesini verdiğini söyleyen Kovacı, "Çok titiz çalışmamdan dolayı müşterilerim ve beni tanıyan herkes durumu şok içinde karşılıyor. Tıraş olan müşterilerimden de arayanlar oldu. Onlarda sonuçlar negatif çıkmış. Ben uzun yıllardır çok titiz çalışıyorum. Normalde herkes yüzde 70 dezenfektan kullanırken ben malzemelerimi yüzde 96 etil alkol ile temizledim. Berber arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Benim yaptığım gibi kesinlikle müşterilerini maskesiz almasınlar, siperlik taksınlar, eldiven kullansınlar. Her müşteride malzemelerimi değiştiriyorum. Arkadaşlar da tıraş yaptıktan sonra dükkanı havalandırsınlar ve dezenfekte etsinler. UV ışınlarına bıraktıkları malzemeleri dezenfektanla temizlesinler. Müşteri pozitif olabilir, biz de kendimizi korumak zorundayız. Bizler müşteriye 'Koronavirüs testi yaptırın gelin öyle traş yapalım' diyemeyiz. Lütfen kendinizi koruyun. Biz önemliyiz. Müşterilerimiz bize geçirirse biz de diğer müşterilerimize geçiririz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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