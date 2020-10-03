Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılıyor
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BBC

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılıyor

03.10.2020 01:12 | Son Güncelleme: 03.10.2020 01:31
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamada ise Trump'ın hafif semptomlar geçirse de görevinin başında olduğu duyurulmuştu.

Trump ile birlikte eşi First Lady Melanie Trump'ın test sonucu da pozitif çıkmış, çift kendilerini Çarşamba günü Beyaz Saray'da 14 gün karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ın testleri ise negatif çıkmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın 'kendisini yorgun hissettiğini ama moralinin yerinde olduğunu' söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News kanalının aktardığına göre Trump, düşük dereceli ateş dahil bazı hafif semptomlar gösteriyor.

Trump'ı, Marine One adlı Beyaz Saray helikopteri hastaneye götürüyor.

Yetkileri Pence'e devredebilir

Başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Sağlık Merkezi, ABD'nin en büyük ve bilinen sağlık merkezlerinden biri.

ABD'de başkanların yıllık rutin sağlık kontrolleri genelde bu merkezde yapılıyor.

Amerikan Anayasası'na göre Trump görevlerini yerine getiremeyecek düzeyde hastalanırsa yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredebilir.

Ama Beyaz Saray iletişim direktörü Alyssa Farah, Trump'ın henüz yetkilerini Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devretmediğini söyledi.

Farah, "Başkan işinin başında" dedi.

74 yaşındaki Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tüm mitinglerini ya iptal etmiş ya da sanal mitinglere dönüştürmüştü.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ise seçim kampanyasını sürdürüyor.

Biden daha önce Trump çiftinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını dilediğini söylemişti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump hastaneye kaldırılıyor
BBC
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