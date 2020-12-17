Koronavirüs Testi nedir? Covid-19 Koronavirüs Testi nasıl yapılır?

Covid-19 Testi, Koronavirüs belirtisi gösteren veya temaslı olanlara uygulanan testtir ve kişinin virüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için yapılır. Koronavirüs Testi, PCR Testi ve Antikor Testi olarak iki farklı türde uygulanır. Bu yazıda Koronavirüs Testi nedir? ve Covid-19 Koronavirüs Testi nasıl yapılır? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz!

Koronavirüs yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalık. Her gün on binlerce kişi Koronavirüs Testi yaptırıyor ve sonuçları pozitif çıkanlar tedavilere başlıyor. Koronavirüs belirtileri gösteren ya da herhangi bir koronavirüslüyle temaslı olanlar Covid-19 Testi olabilmektedir. 2 çeşit Koronavirüs Testi bulunmaktadır. Bu testler PCT Testi ve Antikor testidir. Tüm bu testler, Koronavirüs testi yapma yetkisi bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarında yapılırlar.

PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

PCR Testi, Koronavirüs testleri arasında en sık uygulanan testtir. Bu test halk arasında "sürüntü testi" olarak da bilinir. PCR Testi için ilk olarak hastanın burnundan ve boğazından kulak çöpü benzeri özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnekler alınır. Bu test özel laboratuvar ortamlarında yapılır. Alınan sürüntü örneği virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvıların içerisinde testin uygulanacağı laboratuvara gönderilir. Test, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile, nükleik asit amplifikasyonu yoluyla Covid-19 virüs RNA'sını tespit edilmesiyle yapılmaktadır. Peki Koronavirüs testi ne zaman sonuçlanır? PCR testi testin yapılacağı laboratuvarın şartlarına ve test yoğunluğuna göre 3- 4 saatte sonuçlanabilmektedir. Eğer testin tekrarlanması gerekirse süre 1 güne kadar uzayabilmektedir. Koronavirüs testinin onucu negatif ise, Covid-19 (SARS-CoV-2) virüs materyali tespit edilemedi demektir, eğer sonuç pozitif ise Covid-19 (SARS-CoV-2 ) virüs materyali tespit edildi demektir ve gerekirse tedaviye başlanır.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Koronavirüs Testi için bir diğer seçene ise Antikor Testidir. Antikor, vücudun bağışıklık sisteminin kendisine yönelttiği tehditleri tanıyarak, ortadan kaldırmasını sağlayano protein yapısındaki immünglobülinlerdir.Bağışıklık sistemi here türlü tehdide olduğu gibi Koronavirüse karşı korumak için de belirli antikorlar üretmektedir. Antikor Testi, PCR gibi sıvıyla değil kan ile yapılmaktadır. Antikor Testilaboratuvarlarda otonalizörlerde referans yöntemleriyle yapılır ve kan numunesindeki Covid-19 virüsü Spesifik IgG antikorları ölçülerek sonuca ulaşılır.Laboratuvarın çalışma günleri ve saatlerine göre değişiklik gösterse de, genellikle kan numunesinin verildiği aynı gün sonuç çıkmaktadır. Antikor testinin sonucu, hastaya Covid-19 virüsü bulaşıp bulaşmadığını gösterdiği gibi, ayrıca kişinin daha önce virüs bulaşarak enfekte olup olmadığı, daha önce hastalanıp hastalanmadığı da görülür. Test, daha önce hastalanmış veiyileşmiş kişilerde IgG antikoru gelişip gelişmediğini göstermektedir.Koronavirüsün iyice yayılma süresinin 5 gün olduğu bilinir vebu sürenin 2-14 gün arasında değişebildi söylenir.

ANTİKOR TESTİ NASIL SONUÇLANIR?

Kişiye yapılan Koronavirüs testi sonucu kan değerlerine bağlı olarak sonuçlandırılır. Test sonucunda değerler 1.40'dan düşük ise, ya Covid-19 virüsü bulaşmamış ya daCovid-19 virüsü ile enfekte olmuş/ hastalık geçirmiş olmasına rağmen IgG antikorları gelişmemiş anlamına gelmektedir. Yani negatiftir. Testin sonucu 1.40 ve üzeri değerde ise, Covid-19 IgG koruyucu antikorları gelişmiş demektir yani kişi pozitiftir. Hızlı Tanı Testi, virüsün bulaştıktan sonra, kanda koruyucu antikorların (IgM ve IgG)ortaya çıkıp çıkmadığını göstererek sonucu verir.

COVİD-19 HIZLI TANI TESTİ NEDİR?

Bilinen en hızlı Koronavirüs testi, Covid-19 Hızlı Tanı Testidir. Bu test genellikle iş ortamlarında, set ortamlarında ya da çekim gibi sonuCun hızlı ulaşması gereken durumlarda uygulanır. Bu test de Antikor testi gibi kan ile yapılır. Parmaktan veya damardan kan numunesi alınır ve kart test denilen bir yöntemle, Hızlı Tanı Kiti ile önemli bir cihaz ya da laboratuvar ortamı gerekmeden yapılır. Yaklaşık 10-15 dakika arasında testin sonucu çıkmaktadır. Test direkt olarak Pozitif ya da Negatif olarak çıkmaktadır. Hızlı Tanı testleri her ne kadar en hızlı sonucu veriyor olsa da, güvenilirlikleri ve doğru tanı verme oranları, PCR testine göre çok düşüktür. Hastalık belirtileri gösteren kişilere uygulanan hızlı tanı testleri negatif dahi olsa, mutlaka PCR testi yapılması, hatta mümkünse akciğer tomografisi çekilerek teyit edilmesi gerekmektedir.

KORONAVİRÜS TESTİ NE ZAMAN ÇIKAR?

Koronavirüs testi farklı yöntemlerle uygulanır. Bütün yöntemlerde testin sonucunun çıkması laboratuvarın yoğunluğuna bağlıdır. PCR testleri ve Antikor testleri genellikle aynı gün çıkmaktadır. Fakat yoğun olan merkezlerde bir sonraki gün sonuçlar sisteme girilir. Hızlı Tanı Kitleri (bunlar genellikle iş yerlerinde ya da set ortamlarında yapılır) yaklaşık 20 dakika ve yarım saatte çıkmaktadır. En doğru sonuç için genellikle PCR testi ve Akciğer filmi tavsiye edilir.

KORONAVİRÜS TEST SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs Testi sonuçları, test yaptırıldıktan genelikle en geç 1 gün sonra e-nabız sisteminde görülmektedir. Kişi direkt olarak e-nabız sistemine girerek test sonucunu görebilir. Hızlı Tanı Testlerinin sonuçları, direkt olarak yapılan kurumda sizlere 10-15 dakika sonra söylenmektedir. Özel hastaneler ya da laboratuvarlar, e-nabız sisteminin yanı sıra SMS gibi yöntemlerle de hastaya test sonucunu iletmektedirler.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞINDA NE YAPILMALIDIR?

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bireyler ya enfekte olmuştur (yani koronavirüslüdür) ya da Koronavirüs taşıyıcısıdır. Genellikle Covid-19 testi pozitif çıkmış bireylerin kesin tanı konması için bir de Akciğer filmi çektirmesi tavsiye edilir. Enfekte olmuş ya da taşıyıcı olan kişilerin durumlarına göre doktor bir tedavi önerir. Kişinin bir sonraki testi negatif çıkana kadar (yani yaklaşık 14 gün) evden çıkmaması, kendisini izole etmesi gerekmektedir.