Koronavirüs Test Analizi Sürecini 30 Kat Hızlandıran Yazılım Geliştirildi Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, koronavirüs test analizi sürecini 30 kat hızlandıran yapay zeka temelli yazılım geliştirdi.

Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, koronavirüs test analizi sürecini 30 kat hızlandıran yapay zeka temelli yazılım geliştirdi. Genomize'nin TÜSEB test merkezlerinde görevli doktorlar ile birlikte geliştirdiği yazılım, Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.

Türk Şirketten Koronavirüs Test Analizini 30 Kat Hızlandıran Yazılım

Genomize tarafından geliştirilen yazılım, her 100 koronavirüs test örneği için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka sayesinde 1 dakikaya kadar indiriyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı yeni tip koronavirüs testlerinin önemli bir bölümünden sorumlu olan TÜSEB tarafından kullanılması için geliştirilen yapay zeka temelli yazılım, günlük 40.000 test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık olarak 6.000 saat iş saati tasarrufu sağlayacak. COVID-19 tespit yazılımı sayesinde yeni tip koronavirüs hastalığının tespiti hatasız, daha az iş gücüyle ve daha kısa zamanda gerçekleştirilebilecek.

Genomize'nin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak geliştirdikleri yazılımı tüm dünya ülkelerinin kullanımına açtıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerin erken teşhis ve tedavisine destek olmak amacıyla üretilen ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın kullanımına ücretsiz olarak sunulan bu yazılıma koronavirüs testi yapan tüm hastaneler https://covid19.genomize.com web sitesi üzerinden ulaşabiliyor.