"Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor"

11.02.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kitin 90-120 dakikalık sürede sonuç verdiğini belirterek, "Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı. Bu kitin doğruluğu yüzde yüze yakın Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Uçak kazasında yaralıların otobüsle taşındığı iddilarına tepki gösteren Koca, Lütfen artık Türkiye ile, Türkiye'nin sağlık sistemi ile artık gurur duyalım" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONA VİRÜSÜYLE İLGİLİ SON DURUMU AÇIKLADI.

Bilim Kurulunun 9. toplantısının gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Koca, Bilim Kurulunun kararlarının hızla uygulanmaya konulduğunu belirterek, Yenitip korona virüs ile ilgili bilgileri gecikmeden kamuoyuyla paylaşıyoruz. Konunun önemine binaen bundan sonraki sürecin de böyle devam edeceğini belirtmek istiyorum. Sosyal medyada yapılan karalamalara kulak verilmemesini bu konuda bilim kurulunun açıklamalarını dikkate alınmasının önemini ifade etmek istiyorum.

Virüsün Türkiye'ye gelişini önlemek için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydeden Bakan Koca, " Bilim kurulunca önerilen tedbirleri hayata geçirmeye önem gösteriyoruz Cenevre'de görevlendirdiğimiz ekip bugün için gitmiş oldular. 2 Kurul üyemiz Cenevre'deler. Pandemi eylem planımız mevcut. Herhangi bir salgın olduğunda, Pandemi eylem planını devreye sokmak üzere hazır olduğumuz ve bunu her yıl Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda güncellendiğini ifade etmek istiyorum. Salgın olduğunda tedbir alan değil, her yıl olabilecek salgına karşı eylem planı içinde bakanlık olarak olduğumuzu, bu çerçevede de önlemleri aldığımızı ifade etmek istiyorum.

2019 Eylül ayı bu eylem planımızı güncellemiştik. Özellikle hazırlıklara dayalı olarak yeni tip korona virüs salgınının duyulmasından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerinden önce bir çok tedbiri devreye soktuğumuzu bu eylem planları nedeniyle hazır olduğumuzdan bunları hızla eylem planına aldığımızı ifade etmek için söylüyorum" dedi.

Koruyucu kıyafet ve maskeler için yeterince stokun olduğunu belirten Bakan Koca, " Tedavi için gerekli ilaç stokumuz ecza dolaplarında mevcut olup, üretilen bu ürünler için ülkemizde çok hızlı üretim yapılması da planlandı. Bu konuda medikal sektörümüzün rezerv kapasitesi hızla aktif hale gelmesi üzerine bir plan yapıldı. Antiviral, grip ilaçlarında yeterli stokumuzun bulunduğunu halk sağlığı depomuzda mevcut olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

"BİLİNÇLİ VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pandemi Eylem planında tedavi amaçlı kullanılacak sağlık kuruluşlarınında belirlendiğini dile getiren Bakan Koca," Burada tehdit zamanlarında planlamanın nasıl yapılacağı ve çalışılacağı planlarının hazır olduğunu özellikle hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceği durumlarda istediğimiz yere kurabileceğimiz 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut. Olabilecek Pandemi durumunda, yetersiz kalabilecek bölge olma ihtimaline karşı. Her türlü ameliyatın yapılabileceği yoğun bakım ünitesinin bulunacağı hastanelerden bahsediyorum. Bu hastanelerin kurulması 24 saatte olabilmektedir. Periyodik olarak yaptığımız Pandemik değerlendirme toplantısı ile illerin hazırlıklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Önceliğin yeni tip korona virüsünün Türkiye'ye girişini engellenmesi olduğunu ifade ede Koca,"Havaalanı sınır kapılarında sürekli incelemeler yapıyoruz. Bu dönemde sık el yıkama tokalaşmadan kaçınılması, gribal enfeksiyon geçirenlerin kalabalık ortamlardan uzak durması, maske kullanması gibi tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Aile hekimlerimize ve hastanemize viral enfeksiyon şikayetiyle başvuranların sayısında anlamlı düşüşler son 2 haftada oldu. Çocuk hasta gurubunda 3'te 1 oranında viral enfeksiyon, üst solunum yolları enfeksiyonda azalmanın da yüzde 15 oranında düştüğünü ifade etmek istiyorum. Bu bilgilendirmeler sayesinde vatandaşlarımızın konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve tedirginliğin giderek azaldığını görmekteyiz. Bunu bize yeni gelen yeni bildirimlerden net biliyoruz. Bilinçli vatandaşlarmıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" BU KİTİN DOĞRULUĞU YÜZDE YÜZE YAKIN"

Daha hızlı sonuç veren yerli kit üzerinde çalışmaların sürdürdüğünü hatırlatan Bakan Koca, "Bu kit geçen hafta tamamlandı. Ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ile 120 dakikaya düşebildi. Bu kitin doğruluğu yüzde yüze yakın. Daha önceki kitin maliyeti 4'te bir oranına indi. Yüz lira iken 25 liraya kadar inen bir maliyet söz konusu oldu. İngiltere Almanya, ve Fransa benzer bir kiti geliştirdiklerini ifade etmişlerdi. O kitin süresi 90 dakikaya inmiş değil. Önümüzdeki hafta bu süreyi daha kısaltma noktasında arkadaşlarımız bir gayret ve çaba içindeler. Dünyada görülen vaka sayısı 11 Şubat itibariyle 43 bin 138'e hayatını kaybedenlerin sayısı bin 18'e ulaşmıştır . Çin dışında hastalık halen bu dönemde çok sınırlı olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

"YOLCULARIMIZDAN 3. KEZ ALINAN NUMUNELERİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI"

Yurt dışından getirilen vatandaşların genel durumuna ilişkin konuşan Bakan Koca," Yolcularımızdan 3. Kez alınan numunelerin sonucu negatif çıktı. 10. günleri tamamlandı. Cuma günü 14. Günleri tamamlanacak. Bilim Kurulumuzun önlemleriyle doğrultusunda seyahat esnasında güvenli yaklaşımda bulunan sağlık personeli ve uçuş mürettebatımızın hastaneden 20. Günü tamamladıktan sonra çıkartılmalarını, evde yine sağlık personeli tarafından 14 güne tamamlanmasına karar verildi. Sabah mürettebat ve sağlık personeli taburcu edildi. Evlerinde gözetim altında kalmış olacaklar. Çin'de kalan ve yaşayan yolcularımız ile ilgili de Cuma güne kadar karantina hastanemizde gözlemleri devam etmiş olacak. Kuluçka süresinin uzadığına dair net bir bilginin olmadığını kaydeden Bakan Koca," 14 günden daha uzun süreli olmadı. Bundan sonraki süreç 14 güne göre devam edecek.En son dün Mersin' de vaka vardı oda negatif çıktı. " dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Haziran ayında virüsün sona ereceği açıklamasıyla ilgili konuşan Koca," Viral enfeksiyonların en az olduğu dönemin haziran olduğunu bütün dünya biliyor. Yeni bir bilgi değil. Biz bu süreçte 3 ay sonra 5 ay sonra viral enfeksiyonların düşeceğini düşünerek bugünkü tedbirleri almama noktasında olamayız. Bugün için alınması gereken tedbirleri an be an yakın takip ederek almak zorundayız" ifadelerini kullandı

Dünyada 14 günden daha uzun süre gözlem altına alınma gibi bir durum olmadığını sözlerine ekleyen Koca şunları söyledi;

" Karantina süresinin artışı ile ilgili bilimsel bir çalışmanın olmadığını bilim kurulunun 14 günden daha fazla gözlem önerilmiyor. Aşı ile ilgili bir sıkıntımız yok, yeterli aşımızın olduğunu ifade etmek istiyorum."

"LÜTFEN ARTIK TÜRKİYE İLE, TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ İLE ARTIK GURUR DUYALIM"

Uçak kazasında yaralıların otobüsle taşındığı iddialarına tepki gösteren Bakan koca," Bize yapılan ihbardan 6 dakika sonra ambulanslarımız sahada oluyor. Ambulans girişler, sahildeki yan yoldan bariyer ve dubaları dinlemeden daha kolay ulaşmak üzere uçağa varmaya çalışıyorlar toplam 50 dakika zaman dilimi içinde olan ambulans sayısı bezer vakalarda böyle bir oran biz görmedik. İlk vakanın hastaneye geliş süresi 21 dakika . Amsterdam'da 73 dakika idi. Yine söylüyorum erken dönemde yangın olduğu için panik havası oluyor . O dönemde sağlıklı olan kişilerin ortamdan uzaklaşması söyleniyor. O alan yoğun otobüsler sevk ediliyor. Sağlıklı olan yolcu, aşağıdan yuları tırmanan yolcular otobüse tırmanarak alandan uzaklaşmak istiyor. Sağlıklı olanların patlamaya karşı o alandan uzaklaşmalarını sağlamak bu sağlanıyor. Sosyal medyada çok bilinen gösterilen bir vatandaşımızla ilgili görüntü vardı. Ben o vatandaşımızla bizzat kendim görüştüm. Vatandaşımızın ambulans ve benzeri hizmetlerden şikayeti yok. O vatandaşımızı ambulansla hastaneye götürdüğümüz gibi, ilk defa söylüyorum İzmir'de yaşadığı için ambulans talebi oldu. Ertesi gün sağlık personelimizle İzmir'e gönderdik. Lütfen artık Türkiye ile, Türkiye'nin sağlık sistemi ile artık gurur duyalım. Dünyanın bu kadar örnek gösterdiği bu kadar başarılı olan ekibe lütfen saygı gösterelim. Van'da ilk olay yerine ulaşan ekip sağlık ekibiydi" dedi.

(Hülya Keklik - Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)

Kaynak: İHA