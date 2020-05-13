Koronavirüs tesis yönetiminin önemini artırdı
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Koronavirüs tesis yönetiminin önemini artırdı

Türkiye'de 28 yıldır yemekten teknik bakıma, tesis yönetiminden temizliğe, bahçe bakımı ve ilaçlamadan enerji yönetimine 50'ye yakın alanda hizmet veren Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, pandemi günlerinde hizmetlerine devam ediyor.

Koronavirüs tesis yönetiminin önemini artırdı
13.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:11

Koronavirüs salgını, dünyada tesis yönetiminin ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Dünya Tesis Yönetimi Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Sodexo Türkiye CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, "Bundan sonraki süreçte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Dünyanın hijyenin önemini bir kez daha anladığı bugünlerde Sodexo'nun global deneyimi ve yerel gücüyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

13 Mayıs Dünya Tesis Yönetimi Günü kapsamında Türkiye'de tesis yönetimi ve entegre hizmet sektörünü değerlendiren Sodexo Türkiye CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, "Sodexo olarak pandemi sürecinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözümler geliştirdik. İşe dönüş sürecine hazırız" dedi.

Koronavirüs önlemlerini çok önceden almaya başladık

Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Wuhan'da hastanelere Sodexo'nun hizmet verdiğini belirten Ahmet Zeytinoğlu, "Sodexo olarak bu süreçte kural ve önlemleri Sağlık Bakanlığı açıklamasından önce almaya başlamıştık. Wuhan'daki global tecrübemiz bize yol gösterici bilgi sağladı" dedi. Sodexo'nun 360 derecelik bir plan hazırladığını dile getiren Sodexo Türkiye CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, "İlk adımda temizlik frekanslarını artırdık. Bunun yanında cateringde bulaş riski yaratabilecek unsurları belirleyip değerlendirdik, binanın kapanış öncesinde kontrollerini gerçekleştirdik, kapalı kaldığı süre zarfında yapılması gerekenler ve açılmadan önce yapılacaklar gibi birçok konuda müşterilerimizi bilgilendirdik. Son olarak da tüm bu tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaştık ve müşterilerimize ciddi katma değer kazandırdık" açıklamasında bulundu.

Mühendislerden oluşan hijyen ekibimiz var

Salgın nedeniyle bugün herkesin hijyen konusuna odaklandığını hatırlatan Zeytinoğlu, "Bugün herkes hijyen, maske ve dezenfektan konuşuyor. Maskesiz sokağa bile çıkamıyoruz. Sodexo olarak hem yemek hem de tesis yönetimi hizmetlerimizde verdiğimiz hizmetin gereklilikleri ve standartlarımız bunu karşılıyor" dedi. Tüm bu hizmetleri gıda mühendisleri ve teknik mühendislerden oluşan kadrolarla verdiklerini anlatan Zeytinoğlu, "Biz salgın öncesinde de hizmetlerimizi titizlikle yerine getiriyor, şu an gündemde olan birçok önlemi zaten uyguluyorduk. Şimdi yeni ihtiyaçlarla önlemlerimizi artırdık" diye konuştu. Zeytinoğlu, "Misyonumuz hizmet noktalarımızda yaşam kalitesini artırmak bu dönemde de aldığımız önlemleri bu misyon çerçevesinde şekillendiriyoruz. Hijyen, önlem, planlı çalışma gibi kavramlar bizim iş yapış biçimimizin temelinde yer aldığı için bu sürece hızla uyumlandık" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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