Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı 4 damarına stent takıldı
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Hüseyin Çınar, Kalp Krizi, Çınar, Güncel

Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı 4 damarına stent takıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yatırıldığı hastanede kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Çınar'a 4 stent takıldı.

21.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:34
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı 4 damarına stent takıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak yatırıldığı hastanede kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Hüseyin Çınar'a 4 stent takıldı. Çınar, iki hastalığa karşı verdiği savaşı kazanarak taburcu oldu.

Rutin sağlık kontrolü için gittiği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hüseyin Çınar, tedavi altına alındı.

Bir süre sonra durumu ağırlaşan Çınar, yoğun bakım servisine kaldırıldı. 13 gün yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Çınar, bu sırada kalp krizi de geçirdi. Operasyonla 4 kalp damarına stent takılan Çınar, sonunda hem koronavirüsü yendi hem de kalbindeki sorun giderildi.

Çınar, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastaneden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Kendisine bu süreçte destek olan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hüseyin Çınar, "6 aylık kontrollerim vardı ve biraz geciktirmiştim. Hastaneye geldim, doktorum vücudumda virüs belirtisi görmüş. Gerekli tedavileri uyguladılar. Yoğun bakıma kaldırılmışım ama bu durumun hiç farkında değilim. Kalp krizi geçirmişim. Yaklaşık bir ay sonunda taburcu oldum. Şu an gayet iyiyim." diye konuştu.

"Dört damarına stent takıldı"

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, gazetecilere Hüseyin Çınar'ın hastalık sürecini anlattı.

Çınar'da hastaneye yatırılışının 4. gününde şiddetli göğüs ağrısı olduğunu belirten Şerefhanoğlu, "Hastamızın yaygın kalp krizi geçirdiğini tespit ettik. Hastamız hemen anjiyoya alındı. Damarlarında tıkanma olduğu görüldü. Kendisinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve öncesinden kalp damar hastalığı olduğu için daha önceden zaten riskli bir hastaymış. Burada 4 damarına stent takıldı." dedi.

Solunum yetmezliği gelişmesi sebebiyle Çınar'ın durumunun yoğun bakım ünitesinde takip edildiğini kaydeden Şerefhanoğlu, şunları söyledi:

"Hastamız toplam 13 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bunun 11 gününü solunum cihazına bağlı olarak geçirdi. Bu arada, hem kalp krizine yönelik uygulamalar hem de koronavirüs zatürresine yönelik verdiğimiz ilaçlar sonunda hasta öncelikle cihazdan ayrıldı. Daha sonra hastayı servisimize aldık. Yaptığımız son kontrollerde hastanın durumunu tamamen toparladığını gördük. Günlük hayata dönebileceği sonucuna vardığımız için de kendisini büyük bir mutlulukla taburcu ediyoruz."

Hüseyin Çınar'ın kızı Aslıhan Çınar ise babasının bu hastalık sürecinde zor bir imtihandan geçtiklerini dile getirdi. Aslıhan Çınar, "Bizim için çok zor günlerdi. Kötü bir süreçten geçtik. Doktorlarımız her gün bize destek oldu ve onların da sayesinde hastalığı yendi." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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