Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü
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Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü

Koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini doğurduktan 3 gün sonra öldü
07.05.2020 02:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 02:01

UŞAK'ta, hamileliğinin 33'üncü haftasında koronavirüs teşhisi konulan Meryem Sever (27), sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra hayatını kaybetti.

UŞAK'ta, hamileliğinin 33'üncü haftasında koronavirüs teşhisi konulan Meryem Sever (27), sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise kuvöze alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ın İlyaslı köyünde oturan hamile olan Meryem Sever, iddiaya göre sağlık kontrolü için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada kontrolleri yapılan Sever'e koronavirüs teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Sever'in 33 haftalık hamileyken sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi. Anne Meryem Sever, doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybederken, bebeğin ise kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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