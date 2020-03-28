Koronavirus'ten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Korona virus'ten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ölümünün ardından Kilyos'taki mezarlığa defnedildi Korona virüs testi pozitif çıkan 98 yaşındaki bir kadın, ölümünün ardından yoğun önlemler altında Kilyos'taki mezarlığa defnedildi.

Korona virus'ten ölen yaşlı kadın yoğun önlemler altında toprağa verildi

Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ölümünün ardından Kilyos'taki mezarlığa defnedildi

İSTANBUL - Korona virüs testi pozitif çıkan 98 yaşındaki bir kadın, ölümünün ardından yoğun önlemler altında Kilyos'taki mezarlığa defnedildi.

Yaklaşık 20 gündür hastanede yoğun bakımda olan 98 yaşındaki Penbe Tombul isimli kadın, dün organ yetmezliğinden vefat etti. Doktorların korona virüs (Covid-19) testi yaptığı kadının sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine kadının naaşı hastaneden çıkartılarak, cenaze namazının kılınmasının ardından, Covid-19 tanısıyla ölen kişilerin gömüldüğü Kilyos'taki mezarlığa götürüldü. Korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında defin öncesi ve esnasında yoğun önlemler alındı. 98 yaşındaki kadının cenazesi aile üyelerinin dualarıyla defnedildi.

Kaynak: İHA