Koronavirüs'ten nasıl korunulur - Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri neler?
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Sağlık
BBC

Koronavirüs'ten nasıl korunulur - Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri neler?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası günün ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

11.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:10
Koronavirüs'ten nasıl korunulur - Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba gününün ilk saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, genel müdürlük, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal ederken, yayımladığı ile hem halkın hem de sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (COVID -19) korunmaları için tavsiyelerini sıraladı.

Bakanlık, akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkelerin yeni koronavirüs için de geçerli olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri

El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı.

Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması gerekir, mümkünse bu kişi tıbbi maske kullanmalı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konan erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyledi, ailesinin de gözetim altında olduğunu açıkladı, ancak nerede gözetim altında oldukları belirtmedi.

Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve altta yatan hastalığı bulunmayan (akciğer, kalp, böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği v.b.) olası/kesin COVID-19 vakalarının semptomlar düzelene kadar evde takip edilebileceğini kaydediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ev karantinası tavsiyeleri

Hasta izlem süresini mümkünse evde geçirmeli.

Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalı.

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evdeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalı, maske nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmeli.

Eve ziyaretçi kabul edilmemeli.

Hasta bakımını tercihen genel durumu iyi tek bir kişi yapmalı.

Hastanın kişisel temizliğini yapan kişi tıbbi maske kullanmalı.

Hastanın ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalı; klozet, kapı kolları ve lavabo gibi yüzeyler her kullanımından sonra uygun şekilde temizlenmeli, mümkünse ayrı banyo ve tuvalet kullanılmalı.

Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmelidir (Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen kağıt mendille) ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak poşetlerin ağzı kapatılmalı, ikinci bir naylon poşet içerisine atılmalı, eller sıklıkla yıkanmalı.

Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalı.

Vakanın kullandığı kıyafetler 60-90°C'de normal deterjan ile yıkanmalı.

Hasta odasının, kıyafetlerinin vb. temizliği esnasında eldiven kullanılmalı.

Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalı

Hastanın semptomları takip edilmeli, bir kötüleşme olursa acil tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmeli.

Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalı.





Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün bulaştığı hastanın Avrupa'dan döndüğünü belirterek, "Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın" çağrısı da yaptı.





Yurtdışına çıkacak kişilere yapılan tavsiyeler

Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı)

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirmeli

Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmeli (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi)

Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalı

El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli)

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile kapatılması, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat edilmesi çevreye hastalık etkenin bulaşmasını azaltmada etkili

Özellikle solunum enfeksiyon bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında yukarıda belirtilen uygulamalara dikkat edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılması önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske takmasına gerek yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar akşamı yaptığı açıklamada ise, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı'nın 14 günlük karantina için tavsiyeleri neler?

Sağlık Bakanlığı hazırladığı bilgilendirme notlarında, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz, - ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile - 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısında bulunuyor.

Bakanlık, evden çıkmak zorunda kalınması halinde, mutlaka tıbbi maske takılması gerektiğini belirtiyor ve "Mümkün oldukça toplu taşıma araçlarını kullanmayın" uyarısında bulunuyor.

Yurt dışı dönüşlerinde 14 günlük karantina sırasında alınacak önlemler şu şekilde:

Yurtdışı dönüşünde 14 günlük ev karantinası boyunca uyulması tavsiye edilen adımlar

Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalı

Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalı

Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalı

Eller normal sabunla sık sık yıkanmalı

Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalı

Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Ziyaretçi kabul etmeyin

Mümkünse ayrı bir odada kalın

Odanızı sık sık havalandırın

Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın

Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin

Sık sık el hijyeni sağlayın (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın)

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda: Hemen tıbbi maske takın ve en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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