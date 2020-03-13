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Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Koronavirüs’ten korunmanın bir başka önemli yolu: Ambalajlı gıda

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti.

13.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:57
Koronavirüs’ten korunmanın bir başka önemli yolu: Ambalajlı gıda

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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