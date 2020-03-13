Koronavirüs’ten korunmanın bir başka önemli yolu: Ambalajlı gıda Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti. Kaynak: Dunya.com