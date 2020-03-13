Koronavirüs’ten korunmanın bir başka önemli yolu: Ambalajlı gıda
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti.
13.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:57
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), dünyanın dengesini alt üst eden ve Türkiye'de de tespit edilen Koronavirüs'ten korunmak için hijyene ve ambalajlı gıdanın önemine dikkati çekti.
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Kaynak: Dunya.com