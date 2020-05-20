Koronavirüs temizliğinde ortaya çıkan cinayette bir kişi daha tutuklandı
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Koronavirüs temizliğinde ortaya çıkan cinayette bir kişi daha tutuklandı

İZMİT'te, geçtiğimiz ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

Koronavirüs temizliğinde ortaya çıkan cinayette bir kişi daha tutuklandı
20.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:52

İZMİT'te, geçtiğimiz ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçtiğimiz ay geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu. İşçilerin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı, binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı. Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç. (42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı. Olayın ardından R.Ç. ve E.Ç. isimli iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kardeşten R.Ç. tutuklanmış, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.TUTUKLANDI

Polise ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ç.?nin ifadesinde yalan söylediği ve cinayet anında ağabeyi R.Ç. ile beraber olduğu öğrenildi. Bunun üzerine serbest bırakılan E.Ç., yeniden gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

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