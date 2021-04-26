Koronavirüs temaslısı, bankada HES koduna takıldı
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Koronavirüs temaslısı, bankada HES koduna takıldı

Koronavirüs temaslısı, bankada HES koduna takıldı
Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, gittiği banka şubesinde HES uygulamasından koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Yusuf A. (57) hakkında tutanak tutuldu.

SİVAS'ta, gittiği banka şubesinde HES uygulamasından koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Yusuf A. (57) hakkında tutanak tutuldu. 

Olay, saat 10.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Kepçeli mevkisinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem için gelen Yusuf A.'ya yapılan HES sorgusunda izolasyon sürecinde olduğu tespit edildi. İhbar üzerine banka şubesine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede Yusuf A.'nın 1 Mayıs'a kadar kadar karantina süresinin devam ettiği ve temaslı olduğunu belirlendi. Hakkında tutanak tutulan Yusuf A. yeniden evine yönlendirildi. 

 


Koronavirüs temaslısı, bankada HES koduna takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ

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