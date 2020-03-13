Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu
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Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, DHA, Güncel

Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu

Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden olduOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? KORONAVİRÜS (COVID-19) vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlanması, Beşiktaş Belediyesi Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'nde talep artışına sebep oldu.

13.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:51
Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu

Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? KORONAVİRÜS (COVID-19) vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlanması, Beşiktaş Belediyesi Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti'nde talep artışına sebep oldu. Evlerinden hizmeti kullanarak doktorlarla iletişime geçen vatandaşlar, dışarı çıkmadan en küçük hastalıklarını bile tedavi edebiliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen koronavirüsün (COVID - 19) ilk vakaları Türkiye'de de görüldü. Vakalarla birlikte kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyen vatandaşlar, alternatif yöntemlere yöneldi. Beşiktaş Belediyesi'nin bu yıl hizmete soktuğu Online Tıbbi Danışmanlık Hizmeti de vatandaşların tercih ettiği yöntemlerden birisi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, ücretsiz şekilde dışarıya çıkmadan doktorlara ulaşıp sorunlarını anlatıp tedavi olma şansı buluyor.

DR. GÖKER : 'EVDEN ÇIKMADAN DOKTORA ULAŞMAK MÜMKÜN'

Tele tıp uygulamasıyla vatandaşlara hizmet veren Dr. Bülent Koray Göker, uygulama sayesinde vatandaşların evlerinden çıkmadan tedavi olduklarını söyledi. Vatandaşların hastanelere gittiği zaman enfeksiyon kapma riskine sahip olduklarını ifade eden Doktor Göker, 'Beşiktaş Belediyesi, kendi bünyesi içinde Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlara 2020 yılından itibaren evlerinden ve işlerinden doktorlarla birebir görüşebilecekleri bir uygulama geliştirdi. Uygulama kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesine girilerek T.C. kimlik numarasıyla Beşiktaş'ta ikamet edildiğini kanıtlayarak açılan ekranda size sunulan doktorlarla görüntülü görüşmek yada mesajlaşmak, dosyalarınızı paylaşmak, tıbbi sonuçlarınızı paylaşmak gibi bir hizmetten yararlanıyorsunuz. Bu görüşmelerde doktorlara günümüzün popüler ve panik yaratan konusu olan koronavirüs hakkında çok soru sorulmaya başlandı. Kişiler evlerinde ikamet ederken bir doktorla görüşmenin lüksünü yaşıyorlar. Bir doktora gitmek için evden çıkmak gerekiyor. Toplu taşıma kullanmak ve toplum içine karışmak gerekiyor. Bunun sonucunda da enfeksiyon kapma riskiyle baş başa kalıyorsunuz' dedi.

'KORONAVİRÜS VAKALARINDAN SONRA TALEP ARTTI'

Dr. Bülent Koray Göker, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarının görülmeye başlanmasının ardından kendilerine ulaşan vatandaş sayısında artış yaşandığını ifade etti. koronavirüsün toplumda soru işaretleri yarattığına da değinen Dr. Göker, 'Koronavirüs ile birlikte talep oldukça arttı. Çünkü insanlar sosyal medyada çok fazla şey duyuyorlar. Bazılarına inanıyorlar, bazılarına inanmıyorlar. Doğrusunu öğrenmek istiyorlar. Bunu öğrenmeleri gereken yer ise bir uzman. Ufak tefek şeylerin çözümlenmesinde 'tele tıp' uygulaması çok faydalı. Biz bu uygulama sayesinde insanların gereksiz yere hastanelere gitmesine, gereksiz yere hastanelerde bulunmasını engellediğimizi düşünüyoruz. Daha çok hastaya daha kısa süre içerisinde ulaşmayı sağlayan ve mesafeleri ortadan kaldıran bir uygulama. Dünyada kullanımı oldukça yaygın. Özellikle koronavirüs hastalığının yayılmasından sonra özellikle Fransa'da kullanımı oldukça arttı. Çünkü insanlar evden çıkmak istemiyorlar. Hasta olmayabilir, ya da hastalık şüphesi olabilir. Ama sokağa çıkarsa, hastaneye giderse özellikle hastalığı kapma riski yükseliyor. Sağlık Bakanlığımız bir şüphe varsa 14 gün evde kalmayı öneriyor. Bu uygulama sayesinde insanlar evlerinden doktorlara ulaşabiliyorlar. Beşiktaş Belediyesi'nin bu uygulaması örnek bir davranış. Dünyada artık 'tele tıp' uygulaması hastalıkların yüzde onunu tedavi etmeye başladı. Ülkemizde de umut ediyoruz ki en kısa sürede yönetmelikler çıkarak halkımıza 'tele tıp' hizmeti sunulmaya başlanacaktır? şeklinde konuştu.

ARI : 'EVİMDEN SAĞLIK HİZMETİ ALMAK ÇOK GÜZEL'

Tele tıp uygulamasını kullanarak doktorla görüşen Anıl Arı, doktora 'tele tıp' uygulamasıyla ulaştığını söyledi. Kısa sürede aldığı bilgilerle kendini rahatlattığını da söyleyen Arı, 'Beşiktaş Belediyesi'nin web sitesine girerek 'Online Tıbbi Danışma' hizmetini buldum. Oraya başvurarak Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir doktorla direk yüz yüze görüşme imkanı sağladım. Zaten bir hastalığım vardı, boğazlarımda sıkıntı vardı. Ülkemizde de görülen koronavirüsten sonra kendimden açıkçası şüphelendim. Doktor Bey'e canlı olarak bağlanarak şikayetlerimi anlattım. Doktor Bey'de hem koronavirüs hem de normal grip hakkında bilgiler verdi. Bu hizmetten sonra toplu taşıma araçlarında ne gibi önlemler almam gerektiğini, maske takıp takmamam gerektiği hakkında evimden birebir tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. Bu konuda da Beşiktaş Belediyesi'ne ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ediyorum? diye konuştu.

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Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu

Kaynak: DHA

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Koronavirüs 'Tele tıp'ta talep artışına neden oldu

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