Koronavirüs tekvandoyu da vurdu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüs tekvandoyu da vurdu - Haber
Hırvatistan, Avrupa, Tokyo, Güncel

Koronavirüs tekvandoyu da vurdu

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişikliğe gitti.

10.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:45
Koronavirüs tekvandoyu da vurdu

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişikliğe gitti.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı. WTE, yaptığı açıklamada kendi bünyesindeki mart, nisan ve mayıs ayında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini duyurdu. Bu doğrultuda Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası ertelendi.

Daha önce İtalya'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle Rusya'ya alınan Tokyo 2020 Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, yaptığı duyuruda 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın olimpik sıralamayı etkilemesi açısından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan önceki uygun bir tarihte gerçekleştirileceğini de belirtti.

WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu. Dünya Tekvando Federasyonu'nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Ali Poyrazoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Bülent Uygun Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Koronavirüs tekvandoyu da vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:39:38. #1.15#