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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Koronavirüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin e-ticaret hacminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmediğini belirterek, "Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan...

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:08
Koronavirüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'nin e-ticaret hacminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmediğini belirterek, "Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 ve beraberinde getirdiği tedirginliğin, birçok sektörü ve Çin merkezli tedarik zincirini ciddi anlamda etkilediğini vurguladı.

Avrupa'da Kovid-19 salgını ve karantina kararlarının etkisiyle perakende sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Ekmekçi, birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşandığını kaydetti.

Ekmekçi, bu artışın salgın tehlikesi devam ettikçe artacağının öngörüldüğünü aktararak, "Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarının, krizin tetiklemesi ile birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

"e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmedi"

Emre Ekmekçi, vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla Türkiye'de günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmediğine işaret ederek, insanların geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM'lerde gezebildiğini ve perakende mağazalarında alışveriş yapabildiğini bildirdi.

Türkiye'de e-ticarette Kovid-19 kaynaklı olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmediğini belirten Ekmekçi, "Buna karşın olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında dünden bugüne ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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