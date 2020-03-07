Koronavirüs tehdidiyle birlikte bağışıklık sisteminin önemi

07.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:10

Dünya genelinde koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs yayılmaya devam ederken Dr.Tekin Yıldırım, Korona virüs tehdidiyle birlikte bağışıklık sisteminin önemi konusunda bilgiler verdi.

Şuanda tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bir bağışıklık sisteminin öneminin tekrar gündeme geldiğini dile getiren Dr.Tekin Yıldırım, "Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için yapmamız gerekenlerle ilgili bilgiler ve öneriler paylaşılmaktadır. Bunların başında; düzenli yaşam tarzı, dengeli beslenme, melatonin salgılanmasını artırmak için uykuya özen gösterilmesi, spor yapmak, yeterince su içmek, hijyenimize dikkat etmek (el yıkama gibi) ve bir takım gida takviyeleri ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmek akla gelecektir ve hepside özenle uygulanırsa bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkı sağlayacağı kesindir" diye konuştu.

Dr. Tekin Yıldırım sözlerine şöyle devam etti; "Bizim birey olarak vücudumuza yapacaklarımız dışında bağışıklığı güçlendirmede bir tedavi desteği alabilir miyim? Sorusu akla gelebilir. Gerek yok demeyi çok isterdim ancak söz konusu bağışıklık sistemi olmuşken ek olarak yapabileceklerimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Bağışıklık sistemimiz biyolojik kirlilikten(bakteri, mantar ve virüs enfeksiyonları) kurtarmaktan çok kendi oluşturduğumuz teknolojiyle birlikte oluşan kimyasal kirlilikle (kronik toksisite) daha fazla meşgul olmakta ve yorulmaktadır. Bu da koronavirus gibi enfeksiyonlara karşı vücudumuzu daha da savunmasız hala getirmektedir."

Dr. Tekin Yıldırım, bu bağlamda vücudumuzda var olan serbest radikal ve kimyasal toksinlerden arınma ihtiyacı doğduğunu anlatarak, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bunun için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bunların başında Ozon Tedavi, damardan uygulanan Glutatyon ve C vitamini başta olmak üzere antioksidan destek tedavisi yapılmaktadır. Vitamin ve antioksidan eksiklikleri de vücudumuzu enfeksiyon ve kronik hastalıklara karşı savunmasız kılabilmektedir. D vitamini yetersizliğinin bir çok enfeksiyon ve kanser türlerine davetiye çıkardığı bilinmektedir. En güçlü antioksidan olarak bilinen ozon tedavi ve iv glutatyon ve C vitamini kişinin ihtiyacına göre hesaplanıp doğru uygulandığıda kimyasal kirliliğinin vücudumuzda oluşturduğu toksin yükünü, serbest radikalleri ve oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sistemimize destek olacaktır. Kronik toksisitenin etkisini azalttığımızda, bağışıklık sistemimiz güçlenecek ve koronavirüs gibi enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir savunma kalkanı oluşturacaktır ve enfeksiyonları yenmemizi kolaylaştıracaktır."

(İHA)

Kaynak: İHA