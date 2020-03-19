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Bayrampaşa, Türkiye, Sabah, Güncel

KORONAVİRÜS TEHDİDİNE KARŞI HALDE LİMONA TALEP ARTTI

KORONAVİRÜS salgını sonrası bazı uzmanlar vatandaşlara C vitamini tüketmesi çağrısında bulundu.

19.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:17
KORONAVİRÜS TEHDİDİNE KARŞI HALDE LİMONA TALEP ARTTI

KORONAVİRÜS salgını sonrası bazı uzmanlar vatandaşlara C vitamini tüketmesi çağrısında bulundu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte limona olan talep de arttı. Vatandaşlar özellikle son bir haftadır en çok limonu tercih ediyor. Limonu sofralarda tüketmenin yanı sıra temizlik için kullandığını söyleyenler de var. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde limonun kilosu geçen hafta 5 liradan satılırken, bu hafta toptancılarda kilosu 6,5 - 7 liradan satılmaya başladı. Talep konusunda limonu portakal, mandalina ve greyfurt takip ediyor.

"FİYATTA 1 İLE 1,5 LİRA ARASINDA FARK OLDU"

Toptancı Metin Talay, koronavirüs salgınına karşı her sabah ellerini limonla yıkadığını söylüyor. Talay, "Limon sağlık açısından on numara. Sarımsak, limon ve sirke. Bunlar bizi ayakta, diri tutacak. Biraz da birbirimizden uzak durursak sıkıntı yok. Stoklarda limon vardır tabii. Fiyat bence biraz daha artar" ifadelerini kullandı.

Toptancı Murat Açar, "Şu an limona talep nedeniyle fiyatta 1 ile 1,5 lira arasında fark oldu. Geçen hafta 5 ile 6 lira arasındaydı, bu hafta 6 ile 7 lira arasında. Virüsün etkisinden dolayı böyle. Türk milleti' kimseye yayılmasın' diye uğraşıyor. Herkes evinde ya limon bulunduruyor ya kolonya bulunduruyor. Etkisi çok olduğu için onu kullanıyor. Bu şekilde giderse fiyatlarda artış olur" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDE YETERİNCE MALIMIZ VAR"

"Yeterince mahsulümüz var" diyen sebze ve meyve hali esnafından Serkan Keleş, şunları söyedi:

"Allah'a çok şükür. Bu yıl mahsulümüz yerindeydi. Hava şartlarımız güzel geçti. Mahsullerde bir sıkıntımız yok. Sebze fiyatlarımızda çok cüzi bir miktarda artış oldu. Elimizdeki stoklar yeterince var. Meyvede de beklediğimiz üç, dört kalemde yoğunlaştı. Özellikle limon, portakal ve nar. Arkasından da greyfurtta bir hareket var. Diğer ülkelerde de sıkıntı olduğu, ihracat da yeterli derecede yapılmadığı için iç bölgesel olarak da elimizde yeterince malımız var. Yüzde 1, yüzde 5 arasında yükselme bekliyoruz. Limon da biraz hareket var. Geçen hafta limonu 5 liradan yazıyorduk. Bugün 6- 6,5 lira arasında satıyoruz. Yeterince mahsulümüz var. Gribe karşı aklımıza ilk gelen C vitamini olarak limon, greyfurt, portakal ve bu tür meyveler. Ama asıl önemli olan sebzedir. Çünkü vücudun demir eksikliği, kalsiyum eksikliğini tamamlayan ana mahsuller sebzeden geçiyor."

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KORONAVİRÜS TEHDİDİNE KARŞI HALDE LİMONA TALEP ARTTI

Kaynak: DHA

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KORONAVİRÜS TEHDİDİNE KARŞI HALDE LİMONA TALEP ARTTI

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