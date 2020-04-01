Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
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Funda Kocabıyık, Uşak, 3. Sayfa, Güncel

Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor

Kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın vatandaşa yönelik üslubu, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:25
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs yasaklarını teftiş etmek için kent merkezine teftişe çıktı.

SAĞA SOLA BAĞIRIP TALİMATLAR YAĞDIRDI

Ancak teftiş sırasında vatandaşlara sert bir üslupla hitap eden Kocabıyık'ın "Sosyal mesafeyi ayarlayın. Düzelt! Herkes, hadi!" diye bağırması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video nedeniyle birçok kişi Kocabıyık'a tepki gösterdi.

Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor

Haberin Videosu:

Yeni tip Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor

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