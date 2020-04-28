Koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri Covid-19'a yakalandı ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'ta da koronavirüs bulunduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com