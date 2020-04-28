Koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri Covid-19'a yakalandı
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Koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri Covid-19'a yakalandı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Koronavirüs tedbirlerini protesto eden grubun lideri Covid-19'a yakalandı
28.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:06

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, koronavirüse karşı alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock'ta da koronavirüs bulunduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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