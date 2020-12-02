Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler
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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

02.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:53
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bağ evinde eğlence düzenlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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