Koronavirüs Tedbirlerine Uymayanlara Ceza Kesiliyor

Güvenlik ekipleri 1-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi.

Ülkemizde koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Tedbirlere uymayanlara ceza kesiliyor.

90 Kişiye İdari Para Cezası Uygulandı

Güvenlik ekipleri 1-2 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerini mühürledi, 9 araç da trafikten men edildi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 90 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere İstanbul'da toplam 79 bin 956 lira idari para cezası kesildi. 1 Nisan itibari ile koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayının 277 olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısının 15.679 olduğu duyuruldu. İyileşen hasta sayısının 333, entübe hasta sayısının 692 ve yoğun bakım hasta sayısının 979 olduğu açıklanan veriler arasında yer almakta.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Bilim Kurulu Toplantımızın sonunda açıkladığım günlük Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020