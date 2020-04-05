KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN KİŞİLERE CEZA YAĞDI İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 9 günlük denetimlerde tedbirlere uymayan 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 9 günlük denetimlerde tedbirlere uymayan 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerine devam ediyor. İstanbul genelinde 28 Mart ila 5 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal eden 2 bin 221 kişi belirlendi. Toplu taşıma tedbirlerine uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasağa uymayarak işyerini açık tutan işletme sahiplerinin de bulunduğu 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı 20 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde 95 işyeri de mühürlendi. Yapılan denetimlerde 43 aracında trafikten men edildiği bildirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA