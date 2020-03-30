KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN BİR ÇOK KİŞİYE CEZA YAĞDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün ve bugün devam eden denetimlerde kapalı olması gereken işyerlerini açık tutan kişilere ve otobüslerdeki sosyal mesafe kuralına uymayan otobüs şoförlerine ceza yağdı. Yapılan denetimlerde 305 kişiye 178 bin 522 Lira para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi, 9 işyeri mühürlendi.

Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler, Sancaktepe, Zeytinburnu ve Güngören'de işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 9 işyeri mühürlenirken, 37 kişiye 14 bin 702 Lira para cezası kesildi. Eyüpsultan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen müşterilerine servis açmaması gerektiği halde servis açan bir işletmeye 3 bin 150 Lira ceza kesilirken, Sancaktepe'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye ise 12 bin 600 Lira ceza kesildi.

Tuzla'da seyahat kısıtlamalarına uymayan ve valilikten gerekli izinleri bulunmayan 51 kişiye 19 bin 992 Lira ceza kesildi. Tedbirler kapsamında minibüs kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınmasına izin verilirken, bu uygulamaya Eyüpsultan, Silivri, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de uymayan 7 şoföre 14 bin 284 Lira trafik cezası kesildi. Esenler'de yapılan park ve piknik alanı denetimlerinde 12 kişiye 2 bin 859 Lira ceza kesilirken, Beylikdüzü, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Üsküdar, Arnavutköy ve Kağıthane'de tedbir yasaklarına uymayan 159 kişiye 91 bin 220 Lira ceza kesildi. Bayrampaşa ve Pendik'te ise izin belgesiz taşımacılık yapan 2 kişiye 6 bin 273 Lira ceza kesilirken, araçları trafikten men edildi. Kartal'da çevreye rahatsızlık veren 20 kişiye 3 bin 740 Lira ceza kesilirken, mührü kırılarak girilmiş olan ruhsatsız bir kahvehanedeki 12 kişiye 3 bin Lira para cezası kesildi. Zeytinburnu'nda bir kişiye de 6 bin 702 Lira trafik cezası kesildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA