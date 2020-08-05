Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi.
05.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:17
Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün 07.00 ile 10.00 saatleri arasında ilçede toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimde sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs şoförüne toplam 1800 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA