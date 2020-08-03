Koronavirüs tedbirlerine uymayan 136 kişiye para cezası verildi Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 136 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 136 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymadığı belirlenen 136 kişi ile bir iş yerine idari para cezası verildi.

Ayrıca kentteki 607 iş yeri denetlendi, 12 bin 357 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA