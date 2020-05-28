Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza
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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 112 kişiye 43 bin 900 lira ila sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza
28.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:32

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesinde başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 112 kişiye 43 bin 900 lira ila sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İslahiye ilçesinde dört gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların genelde yasaklara uyduğu görülürken sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymayan 112 kişiye 43 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 6 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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