Koronavirüs tedbirlerine uymaya işletmeciyle 5 müşteriye işlem yapıldı
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.
06.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:26
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından kapatılmayarak hizmet vermeye devam ettiği tespit edildi.
İçeride bulunan 5 kişiye idari, işletmecisi hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA