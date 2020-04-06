Koronavirüs tedbirlerine uymaya işletmeciyle 5 müşteriye işlem yapıldı Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatmayan işletmeci ve müşterilerine işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecisi tarafından kapatılmayarak hizmet vermeye devam ettiği tespit edildi.

İçeride bulunan 5 kişiye idari, işletmecisi hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA