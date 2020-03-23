"Koronavirüs" tedbirleri - Vatandaşlara evde kalın anonsu Kent merkezin yürüyen vatandaşlar Belediyenin yaptığı anons Çorum'da koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında belediye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Kent merkezin yürüyen vatandaşlar

Belediyenin yaptığı anons

Çorum'da koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında belediye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 ayrı dezenfeksiyon ekibiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Fatih Caddesini baştan sona yıkadık. Çöp konteynırları ve bidonlarını dezenfekte ettik." dedi.

Aşgın, tedbirler kapsamında şehir içi halk otobüsü sefer sayılarını da azalttıklarını, 65 yaş ve üstü risk grubunda sayılan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak tüm vatandaşlara evde kalın uyarısında bulundu.

Bu arada belediye hoparlörlerinden saat başı evde kalın anonsu yapılıyor. Anonsta, "Değerli hemşehrilerimiz, evde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evde kal, sağlıklı kal." çağrısı yapılıyor.

Şehirlerarası otobüs terminalindeki firmalar da yolcu sirkülasyonu olmadığı için birçok seferi iptal etti. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması nedeniyle terminalde en sessiz günlerinden birini geçiriyor.

Vatandaşların seyahat etmemesi nedeniyle otobüs firmaları birçok seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA