Koronavirüs tedbirleri - TUNUS Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Tunus'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, başkent Tunus'un Banzart bölgesindeki cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Tunus güvenlik güçleri, kararın uygulanmasını sağlamak için önlemler aldı.

Kaynak: AA