Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesinin içi ve dışından görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselde ayin yapılmadı.

Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesinin içi ve dışından görüntüler

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kiliselde ayin yapılmadı. Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi'nde, Süryani cemaatine ait ibadet yeri hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı.

Kaynak: AA