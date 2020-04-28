Koronavirüs tedbirleri sürüyor Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması aksamadan devam ediyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması aksamadan devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta üç boyutlu (3D) yazıcı ile siperlik üreten Teknokent Koleji, görev başındaki 155 polise siperlik dağıttı.

Teknokent Koleji kurucusu Fahri Kılınç, bu zorlu süreçte emniyet teşkilatının yanında olmak istediklerini ve bu yüzden ürettikleri siperlik maskeleri hediye ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA