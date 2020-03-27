Koronavirüs tedbirleri - Otobüs ve tramvay hatlarında koltukların yarısı şeritle kapatıldı Tramvaya bine yolcular Yolcuların tramvayda ellerini dezenfekte etmesi Sosyal mesafe için koltuklara bırakılan notlar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

Tramvaya bine yolcular

Yolcuların tramvayda ellerini dezenfekte etmesi

Sosyal mesafe için koltuklara bırakılan notlar GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor. Bu kapsamda kent merkezindeki otobüs ve tramvay hatlarında yeni düzenleme yapan ekipler, iki kişilik koltukların yarısını şeritle kapattı, arka arkaya olan koltukları ise bir dolu bir boş olacak şekilde uyarladı. Böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.

Kaynak: AA