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Koronavirüs tedbirleri - Nizip

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

22.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:27
Koronavirüs tedbirleri - Nizip

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Gündüz ortak kullanım alanları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, gece ise bulvar, cadde ve sokaklarda ilaçlama araçlarıyla dezenfekte işlemini sürdürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlardan, panik yapmadan özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini isteyerek, "Dezenfekte işlemini sürekli tekrarlayacağız. Ekiplerin kullandıkları araçların içerisinde özel solüsyon var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediye olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri - Nizip

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri - Nizip

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