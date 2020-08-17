Koronavirüs tedbirleri nedeniyle halay başı gelin, sonu damat oldu KORONAVİRÜS vakalarının her geçen gün artış göstermesi üzerine Diyarbakır'da İl Pandemi Kurulu'nca alınan kararlar gereği düğünler 3 saatle sınırlandırılırken, gelin ve damat dışında oyun oynanması da yasaklandı.

KORONAVİRÜS vakalarının her geçen gün artış göstermesi üzerine Diyarbakır'da İl Pandemi Kurulu'nca alınan kararlar gereği düğünler 3 saatle sınırlandırılırken, gelin ve damat dışında oyun oynanması da yasaklandı. Kararın ardından kentte yapılan ilk düğünde gelin, halay başına damat ise sonuna geçti, davetliler de yerlerinde alkışla tempo tuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinde, Diyarbakır'ın pozitif vaka oranlarında Türkiye'de ilk 5 kent arasında yer alması nedeniyle İl Pandemi Kurulu'nca salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla düğünlerin 12.00-15.00 ile 19.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca kafe, restoran gibi ruhsatında 'düğün salonu' ibaresi olmayan yerlerde düğünlerin yapılması da yasaklandı. Bu tedbirlerle ilk düğün, Kayapınar ilçesindeki düğün salonunda yapıldı. Girişte ateşleri ölçülen davetliler, daha sonra maskeli ve elleri dezenfekte edilerek içeri alındı. Müzisyenler tarafından kurallar sık sık hatırlatılırken, düğünde gelin, halay başına damat ise sonuna geçti. Davetliler de alkışlarla tempo tuttu. Düğün boyunca müzisyenler, yöresel eserleri seslendirdi. Düğüne katılanların ayrıca temasta bulunmaması amacıyla hediyeler için zarf ve kutu bırakıldı.

'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK'Damat Lokman Ayzit (28), yaklaşık 1 yıl önce düğün tarihi aldıklarını belirterek, "Bu süreçte hem biz hem ailemiz gerekli önlemleri aldık. Eşimiz ve dostumuz hepsi maskeyle ve eldivenle geldiler. Masalarda da gerekli dezenfektanlar var. Biz de kazasız belasız düğünümüzün bitmesini bekliyoruz" dedi.Gelin Özge Ayzit (27) ise herkes için zorlu süreç olduğunu belirterek, "Düğün stresi ayrı bir de üzerine koronavirüs stresi eklenince daha kötü oldu. Dün kınamızı yaptık bugün de inşallah düğünümüzü tedbirlere uyarak yapacağız" diye konuştu.

Düğün salonu işletmecisi Hakim Güneş de Diyarbakır'da son zamanlarda vaka sayılarının arttığını belirterek, "Bugün açtık ve gereken bütün tedbirleri aldık. Masalarda dezenfektan var ve devamlı takip ediyoruz. Sosyal mesafeyi daima anons ettiriyoruz. Maskesiz kimseyi kesinlikle içeri almıyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Bununla ilgili bütün arkadaşlardan ricamdır. Gereğini yapsınlar ve uysunlar bu kurallara. Ayrıca bu hastalığı fırsat bilen korsan düğün salonları kafe ve restoran gibi yerlerde vaka artışlarına neden oluyor. Bizim salonlar her zaman denetleniyor" dedi.

Kaynak: DHA