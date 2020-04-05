Koronavirüs tedbirleri - Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kısıtlandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki vatandaşların en yoğun olarak bulunduğu Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkışlar kısıtlandı. Karşıyaka ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan tren ve vapur bağlantısının sağlandığı noktaların başında gelen Karşıyaka Çarşısındaki vatandaş yoğunluğu nedeniyle tedbirler artırıldı.

Kaynak: AA