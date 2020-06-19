Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanamayan MHP Bahçeli başkanlığında bir araya...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanamayan MHP Bahçeli başkanlığında bir araya geldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi MYK, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında toplandı.
19.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:38
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanamayan MHP Bahçeli başkanlığında bir araya geldi
ANKARA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir toplanmayan Milliyetçi Hareket Partisi MYK, MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında toplandı.
MHP Genel Merkezinde toplanan MYK'de koronaviris tedbirleri kapsamında alınan önlemler dikkat çekti.
Kaynak: İHA