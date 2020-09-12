Son dakika haberi! Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzla'da denetimler sürüyor Son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzla'da denetimler sürüyor İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında, tüm il ve ilçelerde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla oluşturulacak...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tuzla'da denetimler sürüyor

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge kapsamında, tüm il ve ilçelerde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla oluşturulacak ekiplerle denetim yapılacağı açıklanmıştı. "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen denetimlerle Tuzla genelinde 17 mahallede eş zamanlı uygulama yapıldı.

Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımlarıyla İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerle işyerlerinin kurallara uyup uymadığı ile, ateş ölçümü, maske, mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarının önemi anlatıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi'ne görevli zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara maske ve broşür dağıtımı yapıldı.

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı," İlçe kaymakamımız, polisimiz ve zabıtamız ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı uyarıları doğrultusunda denetimlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın özellikle son zamanlarda hiçbir şey yokmuş gibi davranması, esnafı da sıkıntıya soktuğu gibi topluma yayılabilecek, hala içimizde geçmemiş olan Kovid-19 vakalarını önlemeye yönelik bir denetim. Bu denetim sonucunda da artık çok ciddi tedbirler alacağımızı da bildirdik. Dolayısıyla bizim amacımız gerçekten Kovid-19'un henüz bitmediğini, ve tedbir olarak yapılması gereken çok basit şeyler olduğu hakkında bilgilendirmektir. Sadece maske takıp, mesafe uyup hijyen kurallarına dikkat etmek gibi yüzde 95 korumaya gidebilecek olan basit tedbirlerin işyerlerimizde, vatandaşımızın da esnaf ile birlikte alışveriş yaparken ve bulunduğu zamanda dikkat etmesi gerekiyor. Biz kamu otoritesi olarak elimizden geldiğince tedbirleri almaya, aldırmaya ve gerekli destekleri vermeye çalışacağız. Nice sağlıklı yıllarda ve günlerde buluşmak dileğimle. Çalışmalarımız bu yönde halkımızın sağlığı için vatandaşımızın geleceği için mücadele ediyoruz." dedi.

Tuzla genelinde yapılan denetimler gece de devam etti. Denetimler sırasında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilirken alınması gereken tedbirler hakkında bilgi de verildi.

Kaynak: İHA