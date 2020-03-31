Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
31.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı
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Kaynak: AA