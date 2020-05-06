Koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik "Hıdrellez ateşi"
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik "Hıdrellez ateşi"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik
06.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:54

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Hıdrellez ateşi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Hıdrellez ateşi", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sembolik olarak yakıldı.

Gençlik Parkı'nda, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı kapsamında düzenlenen ve salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlikte, Kadın Davul Ritim Grubu konser verdi.

Grup, sosyal mesafe kurallarına uyarak verdiği konserde, Trakya yöresine ait eserler seslendirildi.

Konser sırasında sembolik olarak "Hıdrellez ateşi" yakıldı. Konserin ardından grup, çeşitli maniler okuyarak, ateşin üzerinden atladı.

Etkinlik, evlerinde olan vatandaşlar için Lüleburgaz Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Vali Bilgin'den mesaj

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kültürleri oluşturan önemli unsurların başında gelenek, görenek, töre, tören ve inançların geldiğini belirtti.

Bir milletin kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebilmesinin mümkün olduğunu bildiren Bilgin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin en küçük bir ayrıntısının bile yaşatılması ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşımaktadır. Türk kültüründe olduğu gibi birçok farklı kültürde de yazın başlangıcı olarak kabul edilen ve doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşlik adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu hıdrellez, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olmaktadır. Tıpkı nevruz gibi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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