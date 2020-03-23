Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.

23.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:29
Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.

Van'da belediye ekiplerinin koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından halk sağlığını korumak adına önlem amaçlı başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, park, meydan, cadde ve sokak, otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, çocuk oyun alanları gibi insanların toplu olarak kullandığı alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, alınan tedbirler kapsamında Ahmedi Hani, Dabbağoğlu, Musa Anter ve Demokrasi parklarındaki bankları söktü.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mehmet Kaptanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"Vatandaşlarımızın sosyal alanlarda birbirleriyle gereken mesafeyi korumaları için parklardaki bankları kaldırmaya başladık." diyen Kaptanoğlu, "Üç gündür bu çalışmalarımız devam ediyor. Parklarımızı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Bank kaldırma çalışmalarına insanların yoğun kullandığı parklardan başladık. Belediyemize bağlı tüm parklardaki bankları kaldıracağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki oturma bankları kaldırıldı

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