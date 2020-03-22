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Koronavirüs, Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafakalar hariç olmak üzere icra dairelerindeki bütün işlemler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafakalar hariç olmak üzere icra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu.

22.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:41
Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafakalar hariç olmak üzere icra dairelerindeki bütün işlemler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafakalar hariç olmak üzere icra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafakalar hariç olmak üzere icra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu.

Yargıda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu durdurmak için yeni bir önlem alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durduruldu.

Resmi gazetede yayınlanan karar ile Cumhurbaşkanı İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince sahip olduğu yetkiyi kullanmış oldu.

Karara göre, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Bu çerçevede taraf ve takip yapılmamasına, yeni icra takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

Bu karar sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle icra dairelerindeki iş ve işlemlerini takip edemeyen vatandaşlar herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'da şu ifadeler yer aldı;

"COVİD-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yargısal süreçlerle ilgili bazı düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak" dedi. Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da dile getirerek "avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun." dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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