Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

22.11.2020 20:32 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:41

İstanbul'da korona virüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.

İstanbul'da korona virüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması için genelge gönderilmişti. Genelge doğrultusunda, 81 ilde dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama bu sabah 10.00 itibariyle sona ermişti. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ikinci günü, yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek.

(Yunus Emre Şeker - Furkan Tan/İHA)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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